CONGRÈS DU TIM – La déclaration de candidature de Ravalomanana attendue

Une clôture en apothéose. C’est ce qu’attendent les militants du “Tiako i Madagasi­kara” (TIM), qui prendront part au congrès national du parti, au Magro Tanjombato, ce jour et demain. Une conclusion en fanfare avec la déclaration officielle de candidature de Marc Ravalomanana, président national du TIM, à la prochaine course à la magistrature suprême, demain. “À quoi servira un congrès national à l’orée d’une élection présidentielle si ce n’est pas pour désigner notre candidat”, s’accordent les militants du TIM questionnés sur le sujet. Après des ateliers aujourd’hui, la déclaration de candidature devrait se faire demain, à l’issue d’une cérémonie officielle. Après son échec à la présidentielle de 2018, l’ancien chef d’État n’a jamais caché son intention de retourner au combat lors de la prochaine joute électorale. Marc Ravalomanana a déjà fait part de ses intentions au fil de ses tournées politiques pour redynamiser la base du TIM. À l’issue du congrès national de son parti donc, il devrait à nouveau être investi comme le candidat du TIM à la présidentielle. Ceci, bien que ses lieutenants essaient d’éviter le sujet. La tenue d’un congrès national est, d’une part, pour se conformer à la loi relative aux partis politiques. Ce texte dispose qu’un parti politique doit tenir un congrès national tous les cinq ans, au moins. D’autre part, une déclaration de candidature à l’issue d’un congrès national est une façon d’affirmer que le choix du favori du TIM à la prochaine course à la magistrature suprême émane d’une décision de parti et non pas de la volonté d’un seul homme. Aussi, le chiffre de vingt-mille militants qui seront de partie au Magro Tanjombato, est-il mis en avant. Depuis son retour au pays, en octobre 2014, Marc Ravalomanana règne sans partage sur son parti politique, toutefois.