L’heure est grave à Tolagnaro. La société QMM est de nouveau en proie à des manifestations des villageois qui bloquent l’accès à l’usine. On croyait que tout était réglé après les dernières négociations dans lesquelles QMM a presque accepté toutes les revendications des associations des villageois. Que nenni. C’est un nouveau retour a la case départ puisque les riverains accusent QMM de ne pas avoir respecté ce qui a été convenu pour compenser les conséquences écologiques de l’exploitation d’ilmenite. Les paysans soutiennent que QMM pollue l’eau de la rivière Andrakaraka devenue insalubre et tue les poissons alors que la pêche est la pricinpale activité de la population.

Les analyses effectuées par des laboratoires reconnus n’ont jamais prouvé une prétendue pollution. QMM est d’ailleurs le seul projet qui a effectué pendant plusieurs années des études d’impact environnemental avant d’avoir son permis d’exploitation. La crise a éclaté en 2022 et devient récurrente après une accalmie. Les manifestations ont une forte allure de chantage et des politiciens véreux soufflent sur la braise. Il faut dire que le Premier ministre lui-même avait déclaré que QMM n’a pas profité au pays jusqu’à présent.

QMM a dû suspendre ses activités pour préserver la sécurité de ses employés. Cet incident arrive au moment même où l’État venait de revoir sa collaboration avec QMM qui a expiré cette année. Plusieurs décisions au détriment de QMM ont été prises à l’image de l’effacement la part de l’État dans la recapilasation de QMM d’une valeur de 77 millions de dollars, de l’annulation de la dette de la Jirama vis à vis de QMM d’un montant de 3 millions de dollars ainsi que d’autres obligations pour le moins contraignantes. On ignore s’il s’agit de décisions consensuelles ou unilatérales toujours est-il que les engagements semblent difficiles à tenir. Pourtant l’association Lusud ( Lutte pour le Sud) initiatrice du mouvement de contestation que les décisions ne sont pas satisfaisantes et qu’il fallait l’y associer. Lusud trouve aberrant qu’on prenne des décisions à Tana pour une usine qui se trouve à Tolagnaro.

Un nouveau code minier vient d’être voté par le Parlement où les redevances versées par les compagnies minières ont été revues à la hausse selon le souhait de l’opinion. C’est bien sauf qu’avec un environnement des affaires aléatoire, une implication politique poussée dans les décisions , des problèmes cruciaux d’énergie, on doute fort que les vrais investisseurs accordent leur préférence à Madagascar. Les deux grands projets miniers Ambatovy et QMM constituent le baromètre pour les investisseurs étrangers. C’est leur météo en quelque sorte. Ils n’ont pas besoin de grand discours.