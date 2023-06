CIRCULATION – Stationnement interdit aux tricycles devant les arrêts bus

Plus de quatre mille bajajs ou tricycles dont plus de deux milles clandestins circulent dans la ville de Mahajanga. La circulation devient très dense et dangereuse. Les infractions en tout genre sont nombreuses venant surtout de ces conducteurs de taxis moto. Le commandant de la police municipale au sein de la commune urbaine de Mahajanga, Marcel Tsiaraso, a confirmé l’interdiction de stationner des bajajs et aussi des véhicules particuliers devant les arrêts de bus. Des embouteillages monstres sont observés devant ces arrêts surtout à Mahabibo ou également à Ambohimandamina et Tanambao sotema, face à l’occupation de ces places par ces transports taxis motos (TMT) et voitures. « Ces arrêts sont réservés aux bus uniquement. Les sanctions seront appliquées dont la mise en fourrière des récalcitrants. Des contraventions seront aussi remises et l’amende existe aussi. Les TMT sont soumis aux codes de la route », a martelé l’Officier de la police nationale. La circulation à Mahajanga est surtout perturbée à cause du non-respect du code de la route perpétrés par des conducteurs de TMT. La majorité sont des tireurs de pousse-pousse reconvertis. C’était dans cette optique qu’une formation de renforcement de capacité linguistique et de bonne conduite pour les chauffeurs de bajaj devait être organisée du 17 au 24 juin dernier, par l’association des citoyens actifs de Mahajanga.