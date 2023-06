À 56 jours de l’ouverture de la XIème édition des JIOI de 2023 qui se jouera du 25 août au 4 septembre à Madagascar en attendant le regroupement de tous les athlètes malgaches par l’État malgache, la fédération malgache d’athlétisme (Fma) a pris le devant et organise du 30 juin au 2 juillet au stade Barea Maha­masina le championnat de Madagascar d’athlétisme senior en guise de répétition générale. Toutes les ligues régionales seront au rendez-vous et ce sera une occasion pour le public de suivre de près les performances de tous les stagiaires en provenance de la Chine arrivés au pays le 15 juin dernier. Comme les installations au stade Barea de Mahamasina ne sont pas complètes pour toutes les disciplines en athlétisme, tous les types de lancer, le steeple et la hauteur ne sont pas au programme. Hery Rambeloson, le directeur technique national de la Fma n’a pas caché son souci à 56 jours du début de la onzième édition des JIOI de 2023 à Madagascar. « À ce jour nous avons constaté que la majorité des infrastructures censées héberger les disciplines aux jeux des iles n’est pas encore prête. En tant que fédération responsable, nous nous sommes engagés à honorer notre rôle en organisant le championnat national. Nous tenons à être prêts quel que soit le cas qui se présente », confie Hery Rambeloson.