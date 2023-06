AMBATOVY – Des PCD pour treize communes

Le développement des communes impactées par les activités de la société Ambatovy va maintenant s’accélérer. Elles ont reçu hier leur Plan communal de développement (PCD), de la part de cette compagnie. Ce sont, notamment, douze communes de la région Atsinanana, dont Amboditandroho, Toamasina Suburbaine, Fanandrana, Ampasimadinika, Ranomafana Est, Antsapanana, Razanaka, Brickaville, Vohitranivona, Ambalarondra, Ambinaninony, Anivorano Est, et la commune de Morarano Gara de la région Alaotra Mangoro. Tandis que deux autres communes, à savoir celles de Toamasina et de Moramanga, ont reçu des Plans d’investissements communaux (PIC). Ces documents sont issus d’un processus participatif qui a impliqué les communautés, les autorités locales et régionales et constituent un outil de travail qui permettra aux communes de mener à bien leur développement. Un vaste projet soutenu par Ambatovy, avec l’appui technique de l’ONG Saha, à travers le projet « Tsara Tantana » qui est un des projets financés par le Fonds d’investissement social (FIS) de la compagnie.

Projets sociaux

« Cet appui est capital pour promouvoir l’investissement socialement responsable et la bonne gouvernance au sein des communes et l’intercommunalité dans la perspective de développement local et durable à destination du plus grand nombre », a souligné le Vice- Président en charge des Relations Gouvernementales et Externes, Communications d’Ambatovy, Philippe Beaulne, durant la cérémonie de remise des PCD à Toamasina. Pour rappel, ce FIS d’Amabatovy, d’un montant global de 25 millions de dollars, a été mis en place en 2012, pour financer des projets sociaux de développement et des infrastructures dans ses régions d’implantation. Ces projets sont décidés en concertation avec les communautés et le gouvernement malgache. Le projet « Tsara Tantana » vise à appuyer la bonne gouvernance locale dans le cadre du processus de développement durable pour les générations futures.