Résilience alimentaire – Madagascar éligible au programme « Feed the future »

En bonne position. La lutte contre le changement climatique et ses consé­quences s’inscrivent depuis quelque temps parmi les priorités de la coopération bilatérale entre Madagascar et les États-Unis. Une priorité réaffirmée durant l’entrevue entre Andry Rajoelina, président de la République, et Claire Annette Pierangelo, nouvelle ambassadrice américaine, hier, au palais d’État d’Iavoloha.

La diplomate qui est la nouvelle patronne de la représentation américaine à Madagascar et aux Comores, sise à Ambohibao, a présenté ses lettres de créance au chef de l’État. Selon le communiqué de la présidence de la République, l’ambassadrice a annoncé au locataire d’Iavoloha “la sélection de Madagascar comme pays phare pour bénéficier du programme « Feed the future », axé sur la résilience agricole des populations”.

Son site web présente le programme “Feed the future”, comme une initiative d’envergure mondiale du gouvernement américain pour lutter contre la faim et l’insécurité alimentaire. “Nous nous attaquons aux causes profondes de la pauvreté, la faim et la malnutrition et transformer des vies”, ajoute la note de présentation du programme.

En cours

Dans ce sens, il privilégie une action commune avec les États bénéficiaires, “pour déve­lopper le secteur agricole et briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la faim”.

La résilience alimentaire, mais aussi économique des ménages est ainsi l’objectif du programme “Feed the future”. Le programme compte, jusqu’ici, douze pays cibles en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le fait que les habitants du Sud de Madagascar sont parmi les premières victimes, sur le plan alimentaire, des changements climatiques, pourrait expliquer l’éligibilité de la Grande île.

Selon le communiqué de la Présidence de la Répub­lique toujours, Andry Rajoelina a “ souligné l’urgence des actions à mener dans le Sud de l’île concernant la lutte contre l’insécurité alimentaire tout en évoquant les actions en cours déjà menées par l’État auprès de la population du Grand Sud”. De son côté, l’ambassade des États-Unis n’a fait aucun communiqué, ni au sujet du programme “Feed the future”, ni concernant l’éligibilité de Madagascar. À sa sortie de son entrevue avec le locataire d’Iavoloha, Claire Annette Pierangelo s’en est tenue au discours classique portant sur la qualité de l’entretien et la poursuite de la coopération bilatérale entre les deux pays. Selon des sources, le processus d’intégration de Madagascar dans le programme “Feed the future”, est encore en cours. Le dossier devrait se décanter dans les prochaines semaines.