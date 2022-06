Coopération – La douane était à Bruxelles

Madagascar, à travers la Direction Générale des Douanes (DGD), a pris part à Bruxelles aux sessions du Conseil de coopération douanière organisées par l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD).

Du 23 au 25 juin 2022 se sont tenues les 139ème et 140ème sessions du Conseil de coopération douanière. La Direction Générale des Douanes de Madagascar y a été représentée par son Directeur général, Lainkana Zafivanona Ernest, accompagné du Directeur de la législation et de la valeur, Razafindrainony Thierry José. À savoir que chaque année, les memb res de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) sont réunis lors des sessions du Conseil de l’OMD. Des séances durant lesquelles plusieurs thématiques relatant la bonne gouvernance et le bon fonctionnement des Admi­nistrations douanières sont exposées.

Les sessions on t é té orientées sur des questions techniques, notamment les questions tarifaires et commerciales (les règles d’origine, la valeur, la nomencla­ture et la classification), les questions concernant le contrôle et la facilitation, puis les questions budgétaires et financières. L’évènement de cette année a également été marqué par la commémoration du 70ème anniversaire de l’OMD, ainsi que sa célébration.

À remarquer que, ces derniers temps, l’Adminis­- tration douanière malgache multiplie les initiatives en matière de coopération internationale. Au début de ce mois de juin, elle a participé, en Corée du Sud, au séminaire sur le « Trade Facilitation Policy Seminar for the Heads of African Customs ». Occasion pour la DGD de présenter les 31 projets du programme de modernisation de la Douane malgache. Il a été aussi question d’avancer suite à l’inten­tion manifestée par la Douane Coréenne (KCS) d’appuyer son homologue de la Grande Ile. « Ces projets sont un vaste chantier dans l’organisation des données et leurs stockages, l’analyse de risques dynamique, la gestion électrique de ressources humaines et l’accompagnement de changement des ressources humaines à l’appropriation de ces processus numériques. La réalisation de ces projets débutera le courant du mois de juillet 2022 », a fait savoir la DGD.

Plus récemment, du 18 au 26 juin dernier, une délégation de douaniers nigériens a effectué une mission d’échanges et de partages à Madagascar. Quatre techniciens nigériens se sont imprégnés des subtilités de la gestion des régimes économiques par l’Administration douanière de Madagascar. Ils se sont entretenus avec leurs homologues malgaches et ont effectué des visites sur les si tes de la douane à Antananarivo. « Cette mission s’inscrit dans le renforcement de la coopération entre les deux Administrations », a-t-on indiqué.

Mieux intégrer l’OMD

Selon toujours la DGD, le processus de modernisation de l’Administration douanière nécessite le renforcement de la coopération internationale et en particulier une meilleure intégration de Madagascar au sein de l’Organisation Mondiale des Douanes. À savoir que l’OMD est une organisation intergouvernementale basée à Bruxelles, créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière. Elle compte aujourd’hui 178 membres représen­tant les administrations des douanes à travers le monde.

La mission de l’OMD consiste à améliorer l’efficacité de l’administration des douanes, par l’élaboration, entres autres choses, d’instruments internationaux pour l’harmonisation des régimes douaniers et une communication efficace entre les États membres. Pour mener à bien sa mission, l’OMD élabore et administre de nombreux instruments internationaux, des outils et des normes pour l’application uniforme et l’harmonisation de systèmes douaniers simplifiés, efficaces et de procédures qui régissent la circulation transfrontalière des biens, des personnes et des moyens de transport. L’OMD fournit aux membres, dans le cadre du soutien aux efforts de modernisation, le renforcement des capacités et l’assistance technique.

Pour la facilitation des échanges, l’OMD travaille à éviter les restrictions commerciales inutiles en appliquant des techniques et technologies modernes, tout en améliorant la qualité des contrôles de manière harmo­nisée au niveau international. La Convention de Kyoto sur l’harmonisation des procédures douanières, qui est entrée en vigueur en 1974, constitue l’instrument phare de l’OMD en matière de facilitation des échanges. Elle a été suivie, en 1999, par la Con­vention de Kyoto révisée. Il existe d’autres instruments importants comme le Système harmonisé.

Rappelons qu’en 2020, lors de la table ronde virtuelle entre la Douane malgache et ses partenaires techniques et financiers, le Secrétaire général de l’OMD, Kunio Mikuriya, a conseillé aux douaniers malgaches de s’approprier leur processus de réforme et d’élaborer leur propre plan stratégique e t de mise en œuvre. Il a profité de l’occasion pour féliciter Madagascar pour ses efforts en ce sens, à travers le Plan stratégique et le Programme de modernisation largement diffusés auprès de toutes les parties prenantes concernées.