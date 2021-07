Festivités du 26 Juin – L’association Fitia au chevet des vulnérables

Les personnes âgées et les enfants de quelques centres à Antananarivo, ont passé les festivités du 26 juin dans la joie. L’association Fitia était à leur chevet à l’occasion. Cette association présidée par Mialy Rajoelina, épouse du chef d’État, leur a apporté des cadeaux, la veille du jour de la commémoration du retour de l’indépendance. Une façon pour la première dame de leur prouver son amour et sa reconnaissance envers eux.

Les personnes âgées issues de trois centres à Antananarivo, à savoir, le Foyer de vie à Ambohima­nambola, le centre Karibo à Tsimbazaza et le centre Fiainam-baovao, ont reçu des couvertures et des vivres de la première dame, qui a été représentée par les membres de l’association Fitia, le 24 juin. « Vulnérables à l’épidémie, ces personnes âgées ont besoin d’aides et de soutiens », indique l’association. Ses membres ont salué ces personnes vulnérables pour avoir fait face à l’épidémie, depuis mars 2020.

Les enfants de l’Akany Solofo à Amboanjobe, du centre Betania Sœurs provi­dence de Rieu sur Loir à Ankasina et ceux du centre des Sœurs à Tsaramasay ont, également, passé une fête exceptionnelle. L’association Fitia leur a offert des plaids pour affronter la période hivernale. À cette occasion, l’association a, également, offert des friandises et du repas pour ces enfants. Les centres n’étaient pas en reste. Ils ont reçu des vivres, comme du riz e t de l’huile, pour nourrir les enfants dont ils s’occupent.