Majorité silencieuse ou majorité irresponsable ? On n’en sait pas trop. Toujours est-il que l’inscription sur la liste électorale intéresse peu les électeurs potentiels. Il est vrai que depuis l’indépendance, l’alternance démocratique ou l’alternance par la force n’a jamais amélioré la situation des Malgaches. Ils sont passés par de fols espoirs avec la révolution de mai 1972 aux cruelles désillusions avec les élections de 2002 ,2014 et 2018. On peut ainsi comprendre l’inappétence des électeurs. Descendre dans la rue ou voter, on arrivera au même résultat. Par moment, l’espoir renaît avec l’avènement d’un candidat que l’on confond à tort avec le messie. Les électeurs se jettent à corps perdu dans ses bras même s’il n’a aucun programme de développement. On est presque dans la même situation.

Les électeurs attendent du “neuf” après avoir dévolu leur destin sur d’autres chiffres. Pour le moment leur vœu n’est pas exaucé et ceci explique pourquoi les électeurs sont indifférents à la sensibilisation pour l’inscription dans la liste électorale. Or, jusqu’à preuve du contraire, seul un vote peut changer le cours de l’histoire sans faire des casses. La présidentielle de 1993 (victoire de Zafy sur Ratsiraka) de 1996 (victoire de Ratsiraka sur Zafy) de 2001(victoire de Ravalomanana sur Ratsiraka), de 2018 (victoire de Rajoelina sur Rajaonarimampianina) montrent qu’on peut très bien l’emporter sur le Président en exercice. Qu’une victoire n’est pas utopique, que les fraudes peuvent être surclassées, que rien n’est gagné d’avance. Si c’était possible il y a trente ans où le traitement des résultats se faisait de façon manuelle, c’est d’autant plus facile aujourd’hui avec l’évolution de la technologie qui permet de connaître et de contrôler les résultats en direct depuis les bureaux de vote. Participer à un vote c’est prendre en mains son destin, c’est ne pas laisser aux autres de décider à sa place, c’est prendre sa responsabilité citoyenne. La majorité silencieuse est une masse amorphe et inopérante. à l’heure où on peut encore s’exprimer à travers un scrutin, il n’y a pas de place pour les taciturnes.