SÉNAT – Le Sénat exhorte les citoyens à s’inscrire

En vue de l’élection présidentielle qui se tiendra avant la fin de cette année, les sénateurs n’ont pas oublié de remplir leur devoir de mobilisation des citoyens pour s’inscrire sur les listes électorales. Ainsi, une délégation du Sénat, conduite par son président Herimanana Razafimahefa, a effectué une descente à Mahamasina Sud et Ouest Ambohija-nahary pour inciter la population à s’inscrire sur la liste électorale. Lors de ses discussions avec les chefs de quartier (fokontany), la délégation a pu constater que le taux de participation des inscrits est encore très faible. En conséquence, le Sénat annonce établir une stratégie destinée à inciter et convaincre les citoyens, dans l’objectif d’augmenter ce taux. Et ce en collaboration étroite avec les différents quartiers. Herimanana Razafimahefa a indiqué que les élections sont un devoir sacré et c’est le seul moyen de poursuivre la reconstruction du pays. Dans ce sillage, il a encouragé les citoyens-électeurs qui n’ont pas encore effectué leur inscription à le faire. « Seule l’élection, a-t-il poursuivi, permet à chacun d’exprimer son choix, et il ne peut voter s’il n’est pas inscrit sur les listes électorales ». Et de conclure : « Tous les cinq ans, il y a une élection comme c’est écrit dans la Constitution et il est important que tout le monde y participe ».