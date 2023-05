RUGBY À XV- AFRICA WOMEN’S CUP – Les Ladies Makis perdent sur deux tableaux

Le rêve de jouer à la Coupe du monde a tourné au cauchemar pour les Ladies Makis de Madagascar après la débâcle face à l’Afrique du Sud dimanche.

Larmes aux yeux et dé­ception sur le visage. Battues par les Sud-Africaines sur le score de 79 à 8, les Ladies Makis ont dit adieu à la Coupe du monde, que ce soit dans le groupe A ou dans le groupe B mondial. C’était lors de la dernière rencontre des matchs comptant pour la Coupe d’Afrique de rugby à XV pour les dames de première division, qui s’est jouée au stade Makis à Andohatapenaka, Les protégées d’Alain Andriamihaja, coach de l’équipe nationale malgache, se sont brûlées les ailes dès mercredi, en perdant leur premier match contre les Kenyanes sur le score de 29 à 20. « Nous avons commis trop de fautes dimanche. Les Sud-Africaines ont été supérieures dans tous les domaines et nous n’avons pas réussi à les contrer. Elles ont été trop fortes en attaque et en défense. Elles ont montré qu’elles sont le numéro un sur le continent », confie-t-il. Dimanche, le sort du match a été scellé dès la première période de la rencontre avec les sept essais marqués par l’Afrique du Sud contre un pour Madagascar. Le score à la pause a été de 49 à 8 pour l’Afrique du Sud. « Il faut accepter l’évidence. Les Sud-Africaines ont été supérieures sur tous les plans. Elles ont su utiliser leurs forces que ce soit en attaque ou en défense. La bande à Elisabetha Jansen Van Rensburg a montré des niveaux très relevés. C’était une équipe complète. On ne peut qu’admirer leur jeu », reconnait Antsoniandro Andrianorosoa, directeur technique national de Malagasy Rugby.

Déception

La deuxième période n’a été que supplice pour les porte-fanions de Madagascar. Les Sud-Africaines ont encore haussé le niveau de leur jeu en multipliant les attaques. Les joueuses malgaches ont été étouffées d’entrée et n’ont pas réussi à changer de tactique. Les jeux malgaches ont été prévisibles, jeu de trois quart-ailes et course vers l’extérieur. Durant la seconde période, les Sud-Africaines ont creusé l’écart en marquant 30 points contre zéro pour Madagascar. Le score final a été de 79 à 8 pour l’Afrique du Sud. « Nous avons un statut à défendre et nous l’avons bien montré durant les trois matchs que nous avons disputé à Mada­gas­car. La Grande ile possède des joueuses très talentueuses, mais elles manquent d’expériences de haut niveau. Pour aller loin, il faut avoir des joueuses plus complètes sur le terrain », confie Elisabetha Jansen Van Rensburg, le numéro 22 de l’Afrique du Sud. « Nous sommes déçues de cette troisième place, et surtout de n’être pas qualifiées pour la Coupe du monde. Nous sommes troisièmes sur les quatre pays participants. Une troisième place qui n’a donné rien car nous sommes doublement désavantagées, aucun titre à la maison et aucun ticket pour la Coupe du monde. La défaite contre le Kenya nous a été fatale. Il faut accepter la supériorité des Sud-Africaines et je les félicité car elles ont mérité leur titre de champion d’Afrique», confie Claudia Rasoarimalala, deuxième capitaine des Ladies Makis.