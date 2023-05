PENTECÔTE À MAHAJANGA – Et la lumière fut

Le weekend de la Pentecôte a apporté beaucoup d’éclairage à Mahajanga. La Jirama a tenu sa promesse de ne pas appliquer le délestage durant ces trois jours.

Comme annoncé dans notre livraison de samedi, les responsables de la Jirama ont cessé les séries de coupures tournantes ou délestages, depuis samedi matin jusqu’à ce jour. Un communiqué lu sur la toile des réseaux sociaux a déclaré que l’État a consenti des efforts pour que le courant électrique fonctionne à 100%. La célébration de la fête de la Pentecôte à Mahajanga et durant le long weekend a été placée sous le signe de la lumière, à la grande joie des habitants et des abonnés. Tout le monde, mais surtout ceux travaillant dans les secteurs d’activité qui utilisent l’énergie électrique, a profité de ces trois jours de trêve pour rattraper le temps perdu et les déficits de ces dernières semaines noires. Même l’eau du robinet a coulé à flots, ou presque, en tout cas sans aucune panne sèche. Cependant, une coupure d’une heure, de 7h15 à 8h25, est intervenue le dimanche de la Pentecôte dans certains quartiers comme Tsaramandroso-ambony et alentours ainsi qu’autour de Mangarivotra. En ce qui concerne les places et lieux publics, la circulation des voitures a été coupée depuis dimanche à 15 heures jusqu’à ce mardi 30 mai, à 0heure à certains endroits.

Terminus désertés

Le boulevard Poincaré, les rues au bord de la mer et dans le Village touristique ont été transformées en voies piétonnières, comme d’habitude en période de fête. Les promeneurs n’ont pas dérogé à la règle de battre le pavé dimanche après- midi et hier lundi, dans ces places touristiques. Cette année, les plages ont été moins envahies notamment dimanche matin. « C’est du jamais vu car les terminus des bus sont désertés contrairement aux années précédentes. Normalement, le dimanche matin, des longues files se forment devant ces arrêts dès 3 heures du matin. À 10 heures, les bus qui desservent Amborovy et les plages sont vides tandis que personne n’a attendu devant le terminus », déclare un chauffeur de bus de la ligne 12, reliant Aranta à Amborovy, dimanche matin. En revanche, les édifices religieux ont été une fois de plus envahis par les fidèles chrétiens dimanche dès 6 heures du matin. Les excursions n’ont eu lieu qu’hier lundi. Les habitants ont toujours préféré bien préparer cette sortie dès la veille.