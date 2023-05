JUDO – ANALAMANGA JEUNES – Esca fait la différence

Intouchable. Les judokas du club de l’École Sacré-Cœur d’Antanimena (Esca) ont dominé les débats au championnat d’Analamanga des catégories des poussins et benjamins. Le sommet régional s’est déroulé samedi, au gymnase d’Ankoron­drano. Ce club phare de la capitale et du pays a récemment brillé lors des compétitions nationales organisées par la fédération cette saison. Esca se hisse à la première place du tableau des médailles en raflant huit d’or, cinq d’argent et une de bronze. Saint-Michel a, pour sa part engrangé dix-neuf médailles dont six métaux précieux, huit médailles d’argent, cinq de bronze et se trouve en seconde position. Le jeune club La Porte judo d’Ambohidratrimo qui a vu le jour il y a quatre ans, complète le podium en s’emparant de six médailles d’or, quatre d’argent et six de bronze. Un autre jeune club de la capitale, le Do Judo, finit au pied du podium avec cinq ors, deux argents et sept bronzes. La compétition a réuni plus de deux cents participants issus des douze clubs d’Anala­manga. Après la joute régionale dédiée aux poussins et aux benjamins, place au champion­nat d’Ana­lamanga des minimes et vétérans, le 17 juin.