HANDBALL- IHF TROPHY – Double victoire pour les Malgaches

La persévérance paie. Après la série noire vécue par le handball malgache durant le championnat d’Afrique et l’IHF Trophy auxquelles les Akio de Madagascar n’ont connu que des défaites en autant de rencontres, l’équipe nationale de handball a fait coup double en Afrique du Sud samedi. Les filles cadettes et juniors qui ont représenté Madagascar dans l’IHF Trophy Zone 6, se sont adjugées le titre et ont gagné leur ticket pour l’IHF Trophy continental. Les Akio cadettes ont surclassé les Malawites sur le score de 28 à 17 tandis que les juniors ont battu l’Afrique du Sud sur le score de 17 à 14. Le challenge est de taille pour les porte-fanions malgaches car, pour chercher le ticket pour l’IHF intercontinental, il faut montrer d’autres crocs.