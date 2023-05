FÊTE DES ANTANDROY – Discours rassembleur du ministre Paubert Mahatante

Fête et politique se sont mélangées lors du rassemblement des natifs de l’Androy à Toliara. Le ministre originaire de l’Androy veut rassembler ses pairs.

Les meilleurs vœux de bonne année 2023 ont été partagés entre les natifs de la région Androy résidant à Toliara dimanche dernier. Près de trois mille Antandroy se sont rassemblés dans les locaux du lycée Laurent Botokeky à Sanfily pour se souhaiter une bonne et heureuse année. Le ministre de la Pêche et de l’économie bleue, Paubert Mahatante et sa famille ont honoré la fête de leur présence. Ce fut une occasion pour le ministre, originaire de l’Androy, de souligner l’importance du rassemblement de tous les natifs de la région Androy habitant à Toliara. « Se rassembler pour avancer vers le développement de la région dont nous sommes originaires et pour Toliara où nous habitons. C’est une vision que je vous partage et nous avons besoin de chacun de nous pour l’atteindre » a déclaré Paubert Mahatante. « Ce n’est pas que les Antandroy sont divisés à Toliara, mais le discours du ministre se veut juste rassembleur pour que nos actions soient plus efficaces et pour que nous participions plus au processus de développement du pays » explique Bertrand Fanoela, président de la commission d’organisation de la fête et président de l’Association des étudiants natifs de l’Androy à l’université de Toliara (Fizantampioto).

Politique

Paubert Mahatante a en effet, profité de l’occasion pour relater les réalisations du régime actuel et qui concernent la région Androy. Il a notamment souligné la réhabilitation de la RN13 reliant Ambovombe à Tolagnaro, le pipeline tirant la source d’eau du fleuve Efaho vers Ambovombe et très prochainement la réhabilitation de la RN10 reliant Toliara à Ambovombe. Dans les coulisses de la fête, des Antandroy interprètent le discours du ministre. « C’est malheureux de voir les clichés aux Antandroy comme des citoyens qui sont peu éduqués. Mais au moins, nous pouvons être fiers de lui, il a gravi les échelons de l’enseignement supérieur, très cultivé et est devenu ministre. Le ministre Paubert fait vraiment notre fierté » lance Soja, fonctionnaire à Toliara, originaire d’Antanimora Sud, district d’Ambovombe. MiotiSoa Mare D’autres le voient comme l’homme fort actuel du Sud. « Je pense qu’il peut grandement contribuer à tirer la région Androy de sa situation de précarité. Ne serait-ce que par sa campagne de sensibilisation menée auprès des compatriotes sur le littoral de la région Androy, à se lancer dans la pêche » livre André Mahafale, enseignant à Toliara et aussi originaire de l’Androy. « Ce discours me dit qu’il est actuellement l’homme fort du Sud. Il fait miroiter son département, il fait le tour de Madagascar pour redorer le blason du secteur Pêche. De plus, il est le coach de la région Androy, Anosy et Ihorombe, c’est-à-dire qu’il est incontournable dans la partie sud du pays » finit André Mahafale.