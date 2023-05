DÉCÈS – Le Général Sambiheviny Findrama Elson inhumé à Miary

Décédé jeudi dernier à l’âge de 77 ans à l’hôpital be de Toliara, le général de division Sambiheviny Findrama Elson a été enterré hier dans sa commune d’origine à Miary, dans le district de Toliara II. Le feu général de la gendarmerie avait été commandant de la Circonscription interrégionale de la gendarmerie à Toamasina en 1986, de Toliara de 1987 à 1991, de Mahajanga de 1991 à 1993 et commandant de la gendarmerie nationale de 2002 à 2003. Il avait également été ambassadeur de Madagascar en Italie de 2004 à 2008, l’année où il avait pris sa retraite après 37 ans de service auprès de la gendarmerie. Le général Sambiheviny fut également président de la réputée chorale KTKT de Toliara. Pour les derniers honneurs, sa dépouille a été amenée à la caserne de la CIRGN de Tsianaloka à Toliara, laquelle porte son nom depuis 2020. Faisant partie de la deuxième promotion de l’académie militaire d’Antsirabe en 1970, l’inhumation à Miary du feu général Sambiheviny a vu la présence de quelques-uns de ses pairs de promotion et de nombreux autres gendarmes et également des représentants de l’ethnie Masikoro d’où il était issu.