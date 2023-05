Jour J. Les joueurs de l’équipe nationale malgache Ankoay senior homme de 3×3, sont arrivés à Vienne hier lundi dans la matinée, pour participer à la Coupe du monde. La compétition se déroulera du 30 mai au 4 juin, dans la capitale autrichienne. Après avoir bénéficié d’un stage de perfection­nement, ponctué par une série de tests matchs à Novi Sad en Serbie, les protégés de Jean de Dieu Randrianarivelo, coach de l’équipe nationale Ankoay, sont gonflés à bloc et prêts à relever le défi. Madagascar jouera son premier match de la Coupe du monde à 18h40 (19h40 heure de Madagascar) contre la Serbie. Il sera suivi du match contre l’Allemagne à 20h50 (21h50 heure de Madagascar).Selon l’entraineur, si en principe, l’équipe nationale Ankoay n’a aucune chance devant ces grands pays de basketball, sur le terrain, tout peut arriver car en basketball 3×3, la rapidité et le tir de précision comptent beaucoup et pourront faire la différence.

Profiter au maximum

Coach Deda a souligné que l’Ankoay a des atouts à faire valoir. « Nous jouerons sans complexe en tant que Petit Poucet. Le stage de formation que nous avons suivi pendant plus de quatorze jours, nous apportera quelque chose de plus consistant, de quoi secouer nos adversaires. Et j’espère que les joueurs malgaches n’auront pas de trac à cause de l’enjeu de la compétition. On parle ici de la Coupe du monde. » Jean de Dieu Randria­narivelo a précisé que “diriger une équipe nationale malgache à une Coupe du monde est un rêve d’enfant qui devient une réalité. Il faut en profiter au maximum car ce n’est pas tous les jours que l’on vit un moment pareil”.