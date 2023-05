BACCALAURÉAT – Hausse de 18,29% des candidats inscrits

Les· préparatifs à l’examen du baccalauréat dans l’ex-province de Mahajanga battent leur plein. L’effectif des candidats inscrits cette année a connu une hausse importante de 18,29% comparé à celui de la session 2022. Ils sont au total 24 704 candidats enregistrés et répartis dans six séries. Les candidats enregistrés dans les nouvelles options sont au nombre de six cent soixante-dix-sept dans la série littérature ou L, cinq cent cinquante-quatre dans la Scientifique ou S et cinq cent quatre dans l’Organisation société et économie ou OSE. Comme d’habitude, la A2 enregistre le plus grand nombre de candidats avec seize mille cinq cent quarante-neuf postulants. Le reste se répartit dans la série A1 avec mille cent quatre-vingt-deux candidats. Peu de prétendants sont recensés dans la série C. « Pour cette session, deux nouveaux centres d’examen sont ouverts, à Tsaramandroso RN4, dans le district d’Ambato-Boeny, et l’autre à Besakoa dans le district de Mahajanga II. Au total, vingt-six centres d’examen sont enregistrés pour accueillir ces candidats », détaille le directeur de l’Office du baccalauréat de Mahajanga, le Pr Roukia. L’ouverture de ces nouveaux centres s’explique par une volonté de les rapprocher des candidats habitants dans des zones enclavées. Les épreuves d’éducation physique et sportive ont déjà commencé dans les autres districts depuis le 22 mai et s’étaleront jusqu’au 9 juin. À Mahajanga I, elles se dérouleront du 12 au 23 juin au stade Rabemananjara.