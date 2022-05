Transport – Le paiement digitalisé des tickets de bus en vue

Circuler dans un moyen de transport en commun, et payer les tickets de bus avec une carte et non plus avec des billets. Ce projet est à l’étude au niveau de plusieurs coopératives de transport en commun, à Antananarivo. La société Caisse Passe Partout (CPP) a proposé la digitalisation des moyens de transport en commun à des coopératives de transport urbain et suburbain. «La démonétisation, la formalisation et la normalisation des transports, ainsi que la gestion administrative des coopératives sont les principaux objectifs de notre projet», indique Evelyn Johary, fondateur et président directeur général de la société CPP.

Dans son offre, CPP va vendre des cartes physiques avec lesquelles les usagers vont payer leur ticket de bus, en les rechargeant via le Mobile money ou à travers le CPP. Et en parallèle, chaque bus sera doté d’un terminal de paiement électronique. «C’est bénéfique aussi bien pour les transporteurs que pour les usagers. Circuler dans un bus sera, désormais, plus sûr.», ajoute Evelyn Johary. L’essai technique de ce projet est prévu, au mois de juin.