Météo – Les températures minimales chutent

Le matin risque d’être glacial sur les Hautes terres, ce jour. Une masse d’air froide associée aux flux d’alizé entraînera un temps froid et généralement nuageux à Analamanga, à Vakinankaratra et à l’Est du pays, selon l’indication de la direction générale de la Météorologie. A Ambatolampy et à Antsirabe, les températures minimales vont diminuer à 7°C et à 9°C.

Pour Antananarivo, Fianarantsoa et Moramanga, elles seront de 12°C. Les températures maximales seront de 23°C – 24°C dans ces villes. Les températures connaîtront une légère hausse, mardi et mercredi. Les minimales et les maximales augmenteront d’un degré Celsius à Ambatolampy, à Antsirabe, à Moramanga, à Fianarantsoa et à Antananarivo.

La direction générale de la Météorologie a déjà annoncé un hiver austral plus froid que d’habitude au Centre et à l’Est du pays. Les températures seront normales à plus froides que la normale saisonnière dans ces régions. Elles pourraient diminuer à -0,5°C de la température moyenne. Les températures vont encore chuter, au fur et à mesure que nous avançons vers le cœur de l’hiver austral.