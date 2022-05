Examen – Des parents dénoncent des corrections fausses

Un candidat à l’examen du CEPE a obtenu la note zéro sur certaines questions à un examen blanc du CEPE, selon le témoignage de sa mère. « Depuis quand les abeilles et les poules sont devenues vivipares ? On a demandé aux candidats, quels sont les animaux vivipares et quels sont les ovipares. Mon enfant a bien classé les abeilles et les poules dans la case des ovipares, mais le correcteur lui a donné la note zéro pour ces bonnes réponses », tonne-telle.

Ce n’est pas la seule erreur que les correcteurs ont commise sur les feuilles de copie de son enfant. Le candidat a bien conjugué le verbe être au temps présent, comme on lui a demandé de le faire, mais il n’a pas obtenu une note. Même chose pour la matière Problèmes. Ces erreurs ont indigné des parents. « Elles empoisonnent nos enfants. Les enseignants doivent suivre des formations car cela ne doit pas se produire», réagissent quelques-uns. Ils craignent que ces erreurs vont impacter sur le résultat des examens officiels.

Des enseignants admettent que des erreurs peuvent survenir, durant la correction des feuilles de copie. «Ce n’est pas un cas isolé. Cela se produit assez souvent.», lance notre source, un directeur d’école primaire publique, avant d’ajouter : « ce qu’il faut noter, c’est qu’il y a une commission d’entente, avant toute correction des examens officiels. Chaque correcteur suit ces barèmes. Après la correction effectuée par les membres de jury, il y a des vérifications, comme pendant la transcription des notes. », rassure-t-elle. Cette source souligne que les parents d’élèves qui remarquent de tels problèmes peuvent bien faire des réclamations au niveau de l’établissement scolaire de leur enfant.