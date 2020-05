Vie de club – L’Amitié Sportive de Tana fête ses 65 ans

1955-2020. L’amitié sportive de Tananarive (AST), club phare des années 70, 80 et début 90, célèbre cette année son 65e anniversaire. La devise du club est depuis toujours « l’amitié, l’éducation et l’excellence ».

Ce fut un club omnisport à sa création mais devenu unisport ces deux dernières années. Le club avait brillé pendant plus d’une dizaine d’années dans plusieurs disciplines comme en basketball, volleyball, rugby, athlétisme et judo, …

«Nous avons des grands champions en athlétisme dont en marathon, les crèmes des basketteurs pour ne citer que Rolland Andriantsilavo, dit Raspi ou aussi Manary Vashy, et en volleyball il y a Olivier Rason et Léa Raharimalala…» énumère l’actuelle présidente du club, Idealisoa Ramanoeliniriana de ses stars à l’époque.

Le club se focalise uniquement ces dernières années au basketball qui compte environ cent cinquante licenciés dans les catégories jeunes U10 aux U18, garçons et filles.

Parmi les projets à court terme du club sera la redynamisation de la section volleyball. Dans le cadre de la célébration de ses 65 ans, AST a concocté des événements mais gâchés par la crise sanitaire impactée par la pandémie du coronavirus.

Citons par exemple un tournoi multidisciplinaire, des manifestations récréatives dont une soirée de levée de fonds. Le coup d’envoi de la célébration a été, toute fois, lancé le 9 février par la journée récréative à Mantasoa.

Les membres réunissant les anciennes stars et grands champions de l’époque venant de Mahajanga, Antsirabe et autres régions en plus de ceux de la capitale, ont procédé au reboisement de plus de trois cinquante jeunes plantes d’eucalyptus.

Les dirigeants du club communiqueront ultérieurement le calendrier de la célébration suivant l’évolution de la situation sanitaire.