Velirano pour l’éducation – L’État édite un million de Rakibolana par an

Le velirano du président de la République concernant l’éducation est sur les rails. Un million de Rakibolana vient d’être édité en faveur des élèves.

Pari en passe d’être tenu. La journée d’hier est à marquer d’une pierre blanche dans les annales de l’éducation. Le velirano du président de la République, Andry Rajoelina concernant l’éducation a fait un pas important dans sa réalisation. Le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel, chargé de la concrétisation de ce t te vision présidentielle a procédé hier à l’Institut national de formation pédagogique à Mahamasina à la réception d’une partie des Rakibolana promis à tous les élèves de l’enseignement primaire et secondaire du pays, voire à tous les foyers. L’État distribuera un million de Rakibolana par an pendant cinq ans.

À point nommé

Le Rakibolana est un dictionnaire franco-malgache à double sens de plusieurs centaines de pages qui permet aux élèves de maîtriser les deux langues et d’améliorer leurs connaissances générales. En cette période de confinement, c’est un excellent outil de travail pour occuper les temps morts dus à l’arrêt de l’enseignement. Les Rakibolana arrivent ainsi à point nommé. « La distribution de cinq millions de Rakibolana aux élèves est un velirano du président de la République. Nous avons le devoir de le concrétiser jusqu’à la fin. Nous commençons aujourd’hui avec un million. » devait déclarer la ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel Rijasoa Josoa Andriamanana, hier.

C’est un prolongement de l’initiative du président de la République Andry Rajoelina qui avait débuté la distribution de cinq cent mille Rakibolana aux élèves de la classe de septième et troisième pour les aider à mieux préparer les examens le 13 mars au gymnase de Mahamasina. Soit juste une semaine avant l’application de l’état d’urgence sanitaire. La cérémonie d’hier prouve que l’éducation reste une préoccupation majeure du président de la République malgré une situation difficile.

« Les Rakibolana destinés aux classes d’examen sont déjà disponibles auprès des directions régionales de l’éducation et de l’enseignement technique. Même si certains cours sont suspendus, les responsables de circonscription scolaire peuvent toujours les récupérer. Les Rakibolana sont ensuite répartis dans toutes les écoles, collèges et lycées » a précisé la ministre Rijasoa Josoa Andriamanana.