Protection sociale – Amélioration de la mutuelle santé de la Cnaps

Prise en charge renforcée. C’est en ce sens que la Caisse nationale de prévoyance sociale réaffirme sa collaboration avec la mutuelle AFAFI qui a confirmé, hier au Centre d’écoute et d’orientation (CEO) 67 Ha, le remboursement des frais médicaux pour les membres affiliés à l’établissement. Par la même occasion, les deux institutions ont octroyé des cartes d’adhésion à l’endroit d’une centaine de familles membres du CEO.

Ces familles vont ainsi bénéficier des avantages hygiéniques à savoir la prise en charge en cas de maladie, le remboursement des frais médicaux. « Cette collaboration de la Cnaps avec la Mutuelle de santé AFAFI vise à offrir une couverture sanitaire aux membres. La CnaPS assure une partie de la cotisation. Tandis que la mutuelle de santé AFAFI coopère étroitement avec plus d’une centaine de médecins libres et publics, des pharmacies et des hôpitaux repartis dans plusieurs localités à Antananarivo » explique Yvan Rakotomalala, directeur des actions sanitaires auprès de la Cnaps. Le CEO a commencé à être fonctionnel depuis 2017.

Jusqu’à maintenant, près de deux mille familles vulnérables ont été prises en charge avec un système de soutien psychologique. « La prise en charge de la CNaPS et AFAFI est primordiale dans la mesure où la santé est une priorité et que face au coût des médicaments, la couverture sanitaire est plus que vitale » soutient Gabriel Rabenarisoa, un des bénéficiaires.