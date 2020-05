Fête de la pentecôte – Les familles resteront chez-eux pour cette fête

Avec l’avènement de cette fête marquante, les sorties en famille ne seront pas dans la liste des choses à faire pour bon nombre de familles dans la capitale. La situation dans le pays conjugué avec le temps froid ne favoriserait pas la sortie pour cette année. « Il n’est plus question de sortir cette année», indique Harijaona, un père de famille. Pour bon nombre de fidèles comme ceux du FJKM, même avec les restrictions sanitaires dans l’église, certains ont quand même choisi de passer la fête à l’église. « Ma fille et moi irons à l’église de bon matin ce dimanche et ce lundi », indique Tiana.

D’autres ont choisi de regarder la messe à la télévision, comme c’était le cas durant la fête pascale. La préparation des repas en famille figure parmi les activités prévues pour le dimanche et le lundi de pentecôte. Pourtant l’affluence dans les marchés n’est pas la même pour les autres fêtes.