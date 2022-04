Sélectionneur des Barea – Retour vers le futur avec Dupuis

Le technicien français a été ramené à la tête de l’équipe nationale par le comité exécutif de la FMF, un an après avoir été suspendu suite à la désillusion en éliminatoires de la CAN 2022.

La Fédération Malgache de Football souhaiterait-elle faire du neuf avec du vieux. En tout cas, c’est l’impression que donne la nomination de Nicolas Dupuis comme sélectionneur des Barea. Il avait rencontré le succès, en atteignant les quarts de finale de la CAN 2019 avec la sélection malgache. Puis, il avait connu la galère, en ratant la campagne qualificative pour la CAN suivante. Cette débâcle lui avait valu d’être suspendu. Mais un an après, le revoilà. Il sera à la baguette pour les éliminatoires de la CAN 2023, qui débuteront au mois de juin. Pour l’instant, on ignore la date du déplacement au Ghana, pour le compte de la première journée. Par contre, on sait que la réception de l’Angola est fixée pour le dimanche 12 juin, dans le cadre de la deuxième journée.

« Les délais sont très serrés. On devait trouver quelqu’un qui connaissait déjà les Barea, au lieu d’engager un tout nouvel entraîneur », a argumenté le président par intérim de la Fédération Malgache de Football, hier à Mahamasina. Le principal intéressé était absent de la conférence de presse. Mais Victorien Andrianony assure qu’il est « prêt à reprendre la place et on le remercie pour ça ».

Interrogations

Éric Rabesandratana n’est plus d’actualité de ce fait. L’ancien capitaine du Paris Saint-Germain a occupé le poste de sélectionneur durant les éliminatoires du Mondial 2022. Aujourd’hui, la casquette est retournée à son prédécesseur. Ce « Nicolas Dupuis acte II » est bien évidemment accompagné de plusieurs interrogations, qui trouveront leurs réponses respectives au fur et à mesure. Saura-t-il retrouver le chemin du succès, sur le plan tactique? Poursuivra-t-il le rajeunissement de l’effectif? Ou bien ramènera-t-il les anciens cadres, auxquels il a toujours accordé une confiance absolue, voire même aveugle par moment? La seule certitude à l’heure actuelle concerne sa cote de popularité plutôt mitigée. Certains ne jurent que par lui, toujours obnubilés par l’épopée de 2019. D’autres sont loin d’être convaincus, se demandant alors: « mais n’y a-t-il pas d’autres coaches disponibles? ».

U ne au t re que s ti o n concerne le contrat du technicien français, en tant que nouveau sélectionneur. Le président par intérim a refusé de donner des détails sur ce sujet. Que ce soit sur la nature, la durée ou encore le montant de la rémunération.