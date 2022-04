Santé – Un entrepôt pour pallier la rupture de stock des vaccins

La pose de première pierre d’un entrepôt de stockage de vaccins a lieu, à la dernière journée de la célébration de la semaine mondiale de la vaccination. Les vaccins devraient être plus accessibles.

Il n’y aurait plus de risque de rupture de stock de vaccins et de médicaments dans les centres de santé de base. Une infrastructure est en cours de construction à Ivato pour le stockage des vaccins et des médicaments. « Grâce à cet entrepôt, nous allons pouvoir conserver une quantité plus importante de vaccins et cela, pendant toute l’année, dans tous les centres de santé. », indique le ministre de la Santé publique, le professeur Zely Randria­manantany. C’était à Ivato, hier, lors du lancement officiel des travaux de construction de la base logistique et des bureaux du Programme élargi de vaccination. Ce projet est le fruit de collaboration du gouvernement malgache avec l’Alliance Gavi et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef).

À cause de la capacité limitée du centre de stockage à Befelatànana, la quantité de vaccins que bénéficiait Madagascar a été fractionnée. Suite à cela, le pays a, souvent, fait face à l’épuisement de stock de vaccins. Récem­ment, des nourrissons n’ont pas pu se faire immuniser contre la tuberculose à temps. Le vaccin bilié de Calmette et Guérin (BCG) était introuvable dans les centres de vaccination.

Il est temps que cette situation évolue pour accroître le taux de couverture vaccinale à plus de 90%. Il a diminué, depuis 2018. « La vaccination est l’un des meilleurs moyens pour sauver la vie de millions d’enfants. De plus, elle permet à l’État et aux familles de faire des économies sur les coûts de santé. », a rappelé Mohamed Fall, le directeur régional de l’Unicef pour l’Afrique de l’Est et Australe, dans son allocution lors de cet événement, qui a clôturé sa visite à Madagas­car, du 25 au 29 avril.

Dispositif innovant

Le plus grand défi du gouvernement malgache, c’est la vaccination des enfants dans les zones enclavées. À Melaky, à Anosy, ou à Androy, le taux de couverture vaccinale reste très faible. Ces régions font face à de nombreux problèmes, comme la conservation des vaccins, l’éloignement des villages par rapport au centre de santé, la culture. Cet entrepôt devrait résoudre, au moins, le souci d’approvisionnement dans les zones enclavées. « Ce projet que nous lançons, aujourd’hui, va certainement faciliter l’approvisionnement efficace et efficiente des vingt trois régions et des cent quatorze districts sanitaires », note Mohamed Fall. Cette plateforme logistique moderne formera, avec les hubs qui seront érigés progressivement dans les vingt trois régions, les éléments d’un dispositif innovant de la chaîne d’appro­visionnement du système de santé. Le ministre de la Santé publique affirme, par ailleurs, que les agents de ce département vont jusque dans les zones les plus reculées pour atteindre le maximum de bénéficiaires.

Les partenaires techniques et financiers ont financé ce projet à hauteur de 3 millions de dollars. Une composante « équipements pour les chambres froides », les mobiliers pour bureau, dont le coût est estimé à 820 mille dollars, est également en vue.