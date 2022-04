Run and bike – Mouvement stop au viol pour le 15 mai

L’association TAO dont les membres sont majoritairement des femmes organise pour cette année un mouvement stop au viol à travers un Run and Bike. Cet événement se déroulera le 15 mai prochain à Ambohibe, Antananarivo. “L’objectif de cette année est de sensibiliser sur ce fléau. C’est surtout de faire connaître que le viol est un crime et pour cela on essaie de parler et d’éviter que ça arrive. Pour pouvoir effectuer la sensibilisation on aurait besoin de fonds. La réussite du Run and bike est importante puisqu’ avec la crise les cas de viol augmentent. Les statistiques indiquent que trois enfants se font violer par jour“ explique Florentine Razanajafy, présidente de l’association TAO. Pour cette année donc, un parcours en boucle du côté vers Ambohibe parking rouge. “ Il s’agit d’un événement sportif mais tout le monde pourrait participer. L’objectif est de faire connaître aussi qu’on en a marre des viols sur mineure. Le Run and Bike sera composé de plusieurs disciplines dont la course à pied de 10km. Il y aura également le relais”, enchaîne la présidente. L’année dernière, l’association TAO a réussi à collecter 13 000 Euros de fonds pour soutenir les activités comme le Run and Bike. En outre, la sensibilisation au niveau des écoles a été effectuée par l’association. “ Nous sommes descendues dans six écoles. Des enseignants ainsi que des chefs d’établissements ont été formés sur la lutte contre le viol”, conclut-elle.