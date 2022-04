Réalisation des velirano – Satisfecit présidentiel à Antsirabe

Andry Rajoelina a inauguré la Maison de la communication et de la culture à Antsirabe, hier. L’occasion pour lui d’affirmer son satisfecit quant à la réalisation de ses engagements dans cette ville.

“ En somme, je suis entièrement satisfait du travail fait à Antsirabe”. Il s’agit d’une déclaration de Andry Rajoelina, président de la République, durant son allocution d’inauguration de la Maison de la communication et de la culture, dans la capitale du Vakinankaratra, hier. Un nouvel édifice baptisé Akon’Ankaratra.

Dans son discours, le locataire d’Iavoloha a passé en revue ses engagements de campagne à Antsirabe, les réalisations et des travaux en cours de réalisation. Outre la communication et la culture, les projets dans l’éducation, la santé, la jeunesse, le sport, le logement, l’enseignement supérieur, l’agriculture et l’élevage ont été cités, hier. Il y a, également, le volet sécurité, avec la direction régionale de la sécurité publique pour la police nationale.

Le Chef de l’État a, également, souligné l’exemple de la construction d’un nouveau Collège d’enseignement général (CEG) , Manara-penitra, d’une capacité de mille deux-cents élèves, dans le quar tier de Mahazoarivo. “En bref, si l’on revient sur les Velirano, qu’on considère les travaux faits et ceux en cours, nous pouvons affirmer que plusieurs choses ont été faites. Que nous avons édifié plusieurs infrastructures à Antsirabe”, se félicite le président Rajoelina.

Attachement

Honoré Gabriel Rasamimanana, maire d’Antsirabe, se réjouit, également, de la quantité et de la diversité de projets étatiques menés dans sa circonscription. Il requiert, toutefois, l’accélération de la réalisation des chantiers à la traîne. En réponse, le Président a annoncé l’inauguration prochaine du stade Manara-penitra, qui s’accompagnera de celle de la nouvelle université sise dans la ville.

Soulignant un rapport du conseil des ministres indiquant que cent-quarante nouvelles Ecoles primaires publiques (EPP), sont opérationnelles, Andry Rajoelina soutient “nous travaillons. Nous travaillons dur pour le développement du pays, malgré une conjoncture difficile”. Le président de la République a, par ailleurs, fait part de sa reconnaissance pour l’accueil chaleureux que lui réservent les habitants d’Antsirabe, à chacune de ses visites. Il qualifie ses fréquents déplacements de “preuve d’amour envers les habitants”. Un sentiment réciproque estime-t-il.

“Lors de mon premier déplacement, en 2009, j’ai ressenti de la distance, de la froideur chez les habitants. (…) Ce n’est plus le cas, puisque je constate de la liesse, de l’enthousiasme à chacune de mes visites actuellement. Je dirais qu’il y a un changement de sentiment, un attachement de la part d’Antsirabe”, déclare Andry Rajoelina. Un amour réciproque affirmé Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, ministre de la Communication et de la culture.

Soulignant la nature fidèle de la région dont-elle est la coach, la porte-parole du gouvernement déclame, “nous sommes avec vous aujourd’hui, demain, et nous le serons en 2023. Soyez-en rassuré, nous vous démontrerons notre attachement et nous vous rendrons l’amour que vous nous porterez lorsque vous en aurez besoin, le moment venu”.