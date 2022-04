Exposition – Hakanto contemporary : À la redécouverte de Ramily, le photographe de la vie, des réalités et des arts

C’est l’histoire d’une vie, celle d’un photographe, précurseur du genre noir et blanc dans le milieu artistique malgache, Émile Rakotondrazaka dit Ramily est à l’honneur dans le cadre d’une exposition inédite.

L’UN des illustres porte-étendards de l’art contemporain malgache, Joël Andrianomearisoa évoque « Ramily, celui qui a donné naissance au jour, entre son noir et son blanc. Il nous révèle notre histoire à travers ses images, mais surtout nos émotions parfois incertaines ». C’est dans le cadre de cette exposition riche en émotions, mais surtout en découvertes que l’artiste nous évoque ce portrait à la fois sobre et resplendissant de poésie d’Émile Rakotondrazaka dit Ramily, un photographe exceptionnel qui aura marqué son temps.

C’est au cœur de la galerie d’art de Hakanto Contemporary du côté d’Ankadimbahoaka que se révèle au public cette exposition intitulé « Ramily, celui qui a révélé le jour ». Depuis ce 28 avril et ce jusqu’au 30 juillet, des œuvres cinématographiques originales imprimées sur papier baryté de celui qu’on surnomme le « Père de la photographie contemporaine malgache en noir et blanc » sont exposées dans l’espace de la galerie, explorant les divers intérêts et influences de la vie de Ramily y sont exposées. Bien avant les illustres et talentueux Pierrot Men dont, il en est le mentor, ou encore Rijasolo, Émile Rakotondrazaka dit Ramily émerveilla par sa maîtrise de la photographie.

« Ramily, un catalyseur culturel »

Mettant en avant le génie d’un photographe, celui qui fut l’initiateur du noir et blanc moderne, tout en ayant été un laborantin hors pair, cette exposition qui sublime la galerie d’art Hakanto Contemporary nous invite à voyager à travers le temps. Icône de la photographie, Ramily est la référence du tirage argentique en moyen et grand format. Ses œuvres ont atteint leurs apogées à partir des années 1970, jusqu’à la fin des années 1990, avant qu’il n’arrête sa carrière en 2003, l’année où il a été victime d’une attaque cardiaque.

Décédé le 26 mars 2017, il laisse derrière lui des centaines de paysages poétiques, des tirages artistiquement travaillés, les noirs et blancs des clichés de mariage et événements solennels, et surtout une passion inouïe pour la photographie partagée généreusement à des jeunes générations de photographes, dont son fils Hery Rakotondrazaka qui a fièrement repris le flambeau derrière.

Photojournaliste de profession, son fils raconte dans le cadre de l’exposition «Ramily était un homme très généreux partageant son art et son savoir à tous ceux que son génie inspirait. Que ce soient les photographes, les journalistes, les grandes personnalités du monde de la communication et des médias, ou des artistes de tout horizon, beaucoup ont été à différents niveaux, formés, inspirés, influencés par lui. Tout comme lui avait reçu dans sa jeunesse un apprentissage photographique, il s’est toujours plu à initier de jeunes apprentis à la photographie, en partageant avec beaucoup de générosité ses techniques, sa finesse, et toutes les subtilités des procédures utilisées en argentique ». De là, on comprend mieux l’intitulé de l’exposition, « Ramily, celui qui a révélé le jour » fait échos à sa personnalité, celui d’un artiste qui guide et inspire les passionnés comme lui révéler au grand jour leur plein potentiel artistique.