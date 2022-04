Énergies renouvelables – Mieux promouvoir les investissements

La promotion des énergies renouvelables par la multiplication des investissements bénéficie actuellement d’une initiative qui rassemble différentes parties prenantes.

Pour promou­voir davantage les investissements dans le secteur des énergies renouvelables, l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM), en collaboration avec le Ministère en charge de l’Énergie (MEH) et avec l’appui de la GIZ, dans le cadre du projet PERER (Promotion de l’électrification rurale par les énergies renouvelables), a ouvert un processus de dialogue public-privé pour identifier les axes d’amélioration des mesures incitatives déjà existantes.

Avant l’enclenchement du dialogue, une réunion du secteur privé s’est tenue pour cerner les problématiques rencontrées par les opérateurs, ainsi que les pistes de solution, et de confirmer les engagements en contrepartie de la mise en place des mesures incitatives. Sur la base des problématiques et des propositions du secteur privé, une rencontre a été organisée afin d’aligner la position et les engagements de l’administration.

À l’issue de ces consultations, des points de convergence et des points de divergence ont été identifiés et a permis de réunir les meilleures conditions le dialogue public-privé proprement. Les objectifs affichés sont d’apporter des précisions sur les points de convergence et définir un plan d’action pour la mise en œuvre des décisions. Il s’agit aussi d’avancer sur les points en suspens et de définir le programme de mise en œuvre des décisions, de recueillir les engagements de chaque partie prenante pour la promotion des énergies renouvelables et de définir les modalités opération­nelles de mise en œuvre et de suivi du plan d’action.

Satisfecit des participants

La plateforme mise en place voit notamment la participation des entreprises et groupements d’entreprises dans le secteur de l’énergie renouvelable et les services minis té riels concernés (Énergie, Finances, Impôts, Douane, Primature, Office de régulation de l’électricité, Agence de Développement de l’électrification rurale).

Des résolutions ont déjà été formulées par rapport à la vulgarisation des mesures incitatives et de la facilitation des procédures. Notons parmi celles-ci la mise en place d’un support en ligne dédié aux énergies renouvelables, la diffusion des procédures sur les mesures fiscales et douanières, la mise en place d’un guichet unique pour l’énergie renouvelable, la mise à jour de la liste des équipements et matériels bénéficiant d’exonération ou encore la formation des transitaires sur les mesures incitatives.

De façon unanime, les participants ont reconnu la pertinence des points échangés et des résultats obtenus. Un comité de suivi a été mis en place pour acter la planification des prochaines étapes à réaliser pour concrétiser les résolutions. Notons en outre qu’un manuel a déjà été élaboré pour éclairer sur les mécanismes et la démarche de financement applicables au secteur de l’accès à l’électricité par énergies renouvelables à Madagascar et offrir une aide à la préparation de la demande de financement. Il donne les concepts et procédures clés de financement que les développeurs doivent prendre en considération lors de l’élaboration des projets.

Le mercredi 27 avril dernier, la GIZPERER a lancé le recrutement d’un expert en finance et énergie pour évoluer sous la houlette de l’EDBM dans la promotion des investissements privés dans le secteur des énergies renouvelables. À noter que PERER est mandaté par le Ministère Fédéral allemand de la Coopération Économique et de Dévelo­ppe­ment (BMZ), mis en œuvre par la GIZ, sous la tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances et le MEH.

Le projet fait figure de pionnier en matière de mise en œuvre de la promotion des investissements dans l’électrification par les énergies renouvelables à Mada­gascar. Ses domaines d’intervention comprennent le cadre régulatoire et la digitalisation, les mécanismes de garantie et facilitation aux investissements, les mécanismes de transparence dans l’électrification rurale, la lutte contre la corruption, les guides pratiques à destination des investisseurs potentiels et opérateurs, l’appui au secteur privé, la formation et la professionnalisation du secteur.