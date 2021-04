Rugby à VII – Qualification JO : Madagascar débute contre la Tunisie

Coup d’envoi ce weekend. Selon le programme reçu par la Fédération malga­che de rugby, Madagascar débutera ce samedi contre la Tunisie, le pays hôte au tournoi de solidarité de rugby à VII. Les trois équipes nationales représentées à ces matches de préparation en vue du tournoi de barrage au mois de juin, qualificatif aux Jeux olympiques, sont réparties en deux formations.

En ouverture, l’équipe malgache A affrontera la première sélection hôte au stade de rugby d’El Manzeh. Et la deuxième formation de la Grande Ile jouera l’équi­pe B tunisienne. Toujours dans la matinée, la sélection malgache A rencontrera par la suite l’équipe Kenyane A suivie par le match opposant les Ladies Makis A aux rugby women équipe B de Kenya.

Dans l’après-midi, les deux équipes hôtes A et B joueront contre les Kenyanes. Le même calendrier sera au programme pour la deuxième journée du dimanche. Et ce sera pareil pour le deuxième tournoi prévu les 7 et 8 mai. Les trois premiers jours avant le tournoi, du 28 au 30 avril, puis entre les deux tournois, du 3 au 6 mai, seront consacrés aux entraînements d’échange entre ces trois pays.

«La délégation sera normalement de retour au pays le 9 mai », selon les dires du président de la Fédération Marcel Rakotomalala. Inter­rogée sur le plan de vol ou aussi la compagnie aérienne que va emmener la délégation, l’équipe de la Fédération au pays n’a pas voulu donner de précision.