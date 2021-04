Radiophonie – La Radio Nasionaly Malagasy souffle ses 90 ans

C’est l’histoire d’un véritable patrimoine historique, d’une institution qu a marqué l’histoire du pays. Il s’agit de celle de la Radio Nasionaly Malagasy, connue de tous par son fameux sigle, la RNM. Un 29 avril 1931, la population malgache encore au cœur de la colonisation française s’est vu octroyée sa première station radiophonique, Radio Tananarive. Une grande première pour une colonie française à cette époque, qui s’affirmait également comme un privilège unique.

La station radiophonique devint populaire et intemporelle au fil des décennies, notamment après s’être fait renommée Radio Nasionaly Malagasy après le retour de l’indépendance malgache. Hier, la RNM a célébré ses 90 ans, une célébration assez intime vu le contexte sanitaire actuel, mais qui aura le mérite d’être honorée tout au long de cette année. La ministre de la Communication et de la Culture (MCC), Lalatiana Andriantongarivo a effectué une visite dans les locaux de la station pour l’occasion hier.

« Cette station est pour nous une grande fierté, un témoin de notre histoire que l’on se devra continuellement de valoriser. » confie-t-elle sur les ondes de la RNM. Un projet de « Web radio » estampillé RNM est en préparation. La RNM est et restera l’une des plateformes les plus prisées pour le théâtre radiophonique, une discipline qu’elle a su valoriser et promouvoir pour les générations à venir.