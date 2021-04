Athlétisme – Election : José Solofoharijao au startingbloc de la présidentielle

Deux candidats pour un fauteuil. José Solofoharijao, ancien président de la commission nationale de trail à la Fédération malgache d’athlétisme (FMA) en 2013, a annoncé hier à Ambohijatovo sa candidature à la présidence de la Fédération.

Cet ancien secrétaire général de l’Ultra trail des Ô plateaux (Utop), titulaire du diplôme de 3e degré en trail après des années de formation aux États-unis, n’a pratiquement parlé que du trail durant sa présentation qui a duré plus d’une heure. D’ail­leurs, un de ses principaux objectifs sera d’intégrer le trail au prochains Jeux des Îles de 2023 sur le sol malgache.

Il a avancé que le cham­pionnat de Madagascar de trail aura lieu au mois de novembre ou décembre à Andasibe. Il a aussi insisté sur la réalisation de la directive de la Fédération internationale qui exige depuis juillet 2020 l’application de la stratégie mondiale. «Nous avons les compétences et les partenaires pour réaliser la stratégie mondiale. Nous avons la capacité de faire des négociations internationales. Et nous avons des partenaires techniques et financiers qui nous accompagneront dans la réalisation des projets», a déclaré José Solofoharijao.

Les athlètes malgaches ont, selon lui, le potentiel physique mais manquent d’équipements et d’infrastructures. Ainsi il a cité un des partenaires internationaux, Décathlon France. Un autre a également promis de subventionner la rénovation de la piste en tartan du stade d’Alarobia. Ces dernières années, le candidat a fait des descentes dans les régions et a visité jusqu’ici huit des quatorze ligues existantes.

L’assemblée générale élective de la FMA, prévue normalement l’année dernière après les Jeux olympiques, devrait se tenir avant la fin d’année. D’après la recommandation du ministère de la Jeunesse et des sports, toutes les élections fédérales seront reportées après les JO. La présidente en exercice, Norolalao Andriamahazo, qui a déjà confirmé elle aussi sa candidature à la prochaine élection, aura donc pour l’heure un challenger.