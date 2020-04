Un producteur de vanille tué

Un paysan producteur de vanille a été démembré, charcuté et tué à coups de sagaie, dimanche vers 11h, dans un champ entre Antanananivo et Andampy, à Nosiarina Sambava. Un principal suspect s’est fait arrêter par la gendarmerie et sera traduit au Parquet. Il aurait nié les faits sur lesquels il est reproché.