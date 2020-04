Transport urbain – Peu de taxis-be décident de rouler

Seuls 15% des taxi-be sont retournés au travail depuis le début du déconfinement partiel. Cette situation a été constatée par l’Union des coopératives de transport urbain.

Des propriétaires de véhicules n’ont pas voulu sortir les leurs. Des pertes importantes sont enregistrées aux quotidiens selon les coopératives hier lors d’une réunion de leurs présidents des coopératives à Ambaranjana. « Je gagne seulement 15 000 à 20 000 ariary par jour alors je préfère arrêter. Vingt véhicules restent en service, la moitié des véhicules membres de la coopérative », souligne un responsable de coopérative, hier.

Enquête

Suite à une enquête que nous avons menée, seuls 15% de taxis-be fonctionnent, certains véhicules travaillent une journée et ne reviennent plus le jour suivant. D’autres taxis-be continuent de travailler tous les jours. Et c’est toujours comme cela », remarque Jean Louis Emile, président adjoint de l’UCTU.

Plusieurs idées seront avancées au niveau de la Présidence pour résoudre les problèmes des transporteurs de 2012, 2017 et 2020 avec toutes les mesures à suivre durant le déconfinement selon les transporteurs. Une lettre de demande de rencontre sera envoyée au Président de la République Andry Rajoelina. Ils ont également informé qu’une rencontre avec le Premier ministre pourrait avoir lieu cette semaine.