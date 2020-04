Tosika Fameno – Une manne salutaire pour les nécessiteux

Les bénéficiaires de « Tosika Fameno » ne dormaient point. Certains d’entre eux ont attendu au lycée technique d’Alarobia à 1 heure du matin.

Des milliers de personnes ont fait la queue devant le lycée technique d’Alarobia, hier. Une longue file indienne traversait Ivandry jusqu’à l’hôtel Ibis Ankorondrano. Bon nombre de personnes ont déjà pris place à 1 heure du matin pour bénéficier du montant d’aide de 100 000 ariary par foyer. Vêtues chaudement, des femmes enceintes, des handicapés, des personnes âgées, des mères allaitantes ont résisté au froid matinal pour recevoir leur part. Les gestes barrières pour prévenir le coronavirus n’ont pas été respectés. Les bénéficiaires sont collés entre eux.

Les forces de l’ordre ne pouvaient pas arranger les choses, ils conseillaient seulement de ne pas dépasser le trottoir. Ils sont issus des cinq fokontany environnant dont Ambodivoanjo, Ivandry, Alarobia, Soavimasoandro et Morarano. « Nous avons dû veiller pendant la nuit pour recevoir notre part. Nous savons déjà que tant de gens arriveront. Cette somme d’argent est nécessaire pour acheter les produits de première nécessité au quotidien», raconte Claude du fokontany Soavimasoandro. Même réponse pour les autres. Cet argent est directement destiné aux nourritures du midi et aux besoins quotidiens.

Besoins

Tant de gens ont témoigné à quel point la vie est difficile lorsque le travail s’arrête. Cet argent est nécessaire. « Je vis avec mes deux enfants. Le père de mes enfants nous a laissés. Je travaille comme lavandière. Au début du confinement, le patron ne m’a plus laissé travailler. C’est difficile lorsque le seul travail que nous avons, est suspendu subitement. Pour survivre, j’ai dû demander aux membres de ma famille de me prêter de l’argent. Ils ne pouvaient donner que ce qu’ils ont. Il y avait un moment aussi où j’ai dû vendre des biens pour que mes enfants mangent. Demander des prêts auprès de la famille n’est plus possible actuellement », se lamente Voahanginirina Harilala, habitant de Soavimasoandro. Au total quatre mille familles ont reçu leur part, hier. Ces bénéficiaires font partie de la liste des inscrits samedi au LTP Alarobia. L’inscription s’est poursuivie, hier. Des enquêtes sur l’état de santé, l’habitat, le travail et le mode de vie en général sont attribués aux futurs bénéficiaires.