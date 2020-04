Technologie – Le « chatbot » covid-19 opérationnel

Des techniques de vente et de service d’assistance en ligne ont été reconverties pour contribuer à la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Réactivité améliorée. C’est l’objectif fixé par les autorités en mettant en place un nouveau programme d’assistanat virtuel dont le but est de répondre plus efficacement aux questionnements des usagers des lignes vertes destinées à la lutte contre la pandémie covid-19. Le « chatbot covid-19» consiste à la mise en place d’un agent conversationnel programmé pour répondre à des requêtes des utilisateurs de manière automatisée. Un chatbot peut fonctionner à la fois de manière vocale, ou textuelle, et nécessite alors une programmation, afin que le robot assimile les intentions des utilisateurs. Cependant dans le contexte de la lutte contre le covid-19, le logiciel a été adapté sur « WhatsApp » par les techniciens du ministère de la Poste, des Télécommuni­cations et du Développement Numérique (MPTDN). Grâce à l’instauration de ce programme, les usagers seront en mesure de se tenir au courant des dernières informations concernant l’évolution de la situation face à la pandémie. « Les dernières statistiques, mesures prises par les autorités, indications des professionnels de santé ainsi que toutes autres informations touchant de près ou de loin à la pandémie sont à présent disponibles pour les usagers. Le chatbot agit en complément du site web du centre de commandement ainsi que les autres sources d’information officielles », expliquent les responsables du MPTDN. Pour utiliser ce nouveau programme, il suffit aux usagers d’ajouter le contact +261 32 19 019 19 sur la plateforme de discussion, d’envoyer le mot clé « Faha­salamanao » et ensuite de suivre les indications que le programme mettra à disposition de son interlocuteur.

Submergé

Une adaptation sur WhatsApp qui allégera les charges de travail des agents de santé et autres téléopérateurs dont la mission est de rassurer et d’informer la population sur les questionnements touchant de près ou de loin la pandémie. « Ces derniers travaillent en alternance de 6h du matin à 22h du soir pour le 910 tandis que le 913 assure une permanence de 24/24 sur 7/7. Malgré cela, le volume de réceptions d’appel reste très important. Raison pour laquelle les usagers éprouvent des difficultés à se faire entendre à l’autre bout de la ligne. Avec la mise en place de ce programme d’assistanat virtuel, les demandes de la population pourront être traitées plus efficacement et en temps réel », se rassure le responsable d’un centre d’appel de la capitale qui collabore étroitement avec le MPTDN dans le traitement des appels entrant et sortant en rapport avec le covid-19.

Les lignes 910, 913 et 914 dédiées à la lutte contre la pandémie reçoivent en moyenne près de cent soixante mille appels journaliers depuis leur activation.

Pour assurer la bonne réception des doléances, craintes et autres questionnements de la population concernant le covid-19, une soixantaine d’agents doivent répondre chaque jour à plus de deux mille six cents appels chacun.

L’avènement de ce programme d’assistanat virtuel évitera ainsi à ces numéros verts de subir des saturations de lignes continues. « Des plaisantins s’amusent à tester la ligne par moment, sans compter les cas réels de détresse de la population. Les appels les plus sérieux sont ainsi bloqués en liste d’attente lorsque la ligne est submergée. Il s’agit de ne recourir à ces lignes vertes qu’en cas de situation sérieuse et toujours d’éviter de céder à la psychose. Les numéros verts sont disponibles pour transmettre d’éventuelles informations sur le coronavirus et non pour autre chose», rappelle Andria­manohisoa Raheri­- jaona, ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique.