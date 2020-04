Service public judiciaire – Reprise des audiences civiles au Tribunal d’Anosy

Retrouvailles des justiciables et du personnel de la Justice au Tribunal d’Anosy à partir de ce lundi. Le Tribunal de première instance ouvrira ses portes aux usagers après six semaines de confinement. « Les audiences civiles vont reprendre et les dossiers en instance depuis l’état d’urgence sanitaire seront accélérés », apprend-on du greffier en chef Ella Inham Herinatrehana.

La Justice s’adapte au confinement partiel. Vu que le Tribunal d’Anosy a procédé au service minimum depuis les mesures d’urgence sanitaire, le 21 mars, pas mal de dossiers cumulent au sein des différentes sections.

Seuls les dossiers urgents qui devaient être passés au Parquet ont été priorisés durant la suspension du service public, selon la note du ministère de tutelle.

La règle sera ainsi assouplie à partir de la semaine prochaine car le Tribunal de première instance a décidé de traiter les dossiers relatifs aux affaires civiles déposées avant la période de confinement.

« La proclamation de jugement sortira au sein des sections durant l’audience », ajoute le greffier en chef Ella Inham Herinatrehana.

Aucun programme sur la reprise des audiences pénales n’est, pour l’instant, mentionné dans cette initiative du Tribunal d’Anosy.