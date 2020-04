Port de Toamasina – Les frais de magasinage restent inchangés

Il n’y a pas de mesures exceptionnelles appliquées en ce temps de confinement. Les frais de magasinage ne connaissent pas de baisse.

A situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Une citation qui ne marche pas pour les marchandises à dédouaner au port de Toamasina. Confinement total ou partiel, les opérations douanières se poursuivent. Les autorités du pays n’ont pas fermé les frontières aux marchandises malgré la crise sanitaire du coronavirus.

« Nous continuons à travailler tant que la Douane travaille au port. Pour notre part personnellement, nous suivons les horaires de travail imposés par le gouvernement, soit pratiquement la matinée », livre un transitaire basé à Toa­masina. Toutefois, le volume des opérations a diminué de moitié.

Mais les frais de magasinage des marchandises ne connaissent pas le confinement, de même que les divers coûts d’opération de dédouanement. « étant ouvert depuis l’état d’urgence sanitaire, l’application de nos tarifs et opérations reste inchangée », réplique MICTSL, le gestionnaire du terminal à conteneurs du port de Toamasina. Il faut compter 7, 56 euros plus TVA (environ 70 000ar) pour une journée de frais de magasinage portuaire pour un conteneur de 20 pieds au port de Toamasina. La durée de franchise de magasinage est de 5 à 7 jours ouvrés. Et la location de conteneur coûte entre 10 à 20 euros par jour. « Ce tarif reste en vigueur malgré que beaucoup n’aient pas eu la possibilité d’aller chercher personnellement leurs marchandises ici à Toamasina au moment de l’arrivée des navires vu les mesures de confinement », précise notre source transitaire.

Exceptionnel

Beaucoup n’ont pas réussi à respecter les jours ouvrés de franchise de 10 jours en moyenne avec le délai de manutention chez la Société de manutention des marchandises conventionnelles (SMMC), et les frais de magasinage ont atteint ce que les opérateurs appellent « la troisième période ». Un concessionnaire de voitures d’occasion raconte qu’il a dû payer 2 000 0000 d’ariary de frais de magasinage outre certains coûts extra car il a dépassé les délais de franchise de la première et de la deuxième période. « Je n’ai pas eu assez de moyens pour payer les taxes en ces temps si durs. Il faut en plus, louer une voiture pour aller à Toamasina et payer 300 000 ariary au lieu de 30 000 ariary en taxi-brousse. 150 000ariary en moyenne en logement vu qu’il n’y a pas d’hôtel ouvert. Et dépendant du nombre de voitures à faire monter à Tana, on paie plus par chauffeur à raison de 170 000 ariary», regrette le concessionnaire. Le directeur de la SMMC, Niriko Rosalien Tsirenge, explique qu’il y a « ceux qui ne veulent tout simplement pas payer de frais de magasinage et demandent carrément des exonérations alors que leurs véhicules sont là depuis décembre et non depuis le début de confinement ».