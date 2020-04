Football – Can 2021 : Eto’o évoque un éventuel report

Pour la première fois, une personnalité a évoqué un éventuel report de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Il s’agit de Samuel Eto’o, ancien vainqueur de la compétition.

Le Camerounais a confié son opinion sur le sujet à France 24 dernièrement : « Le plus important, c’est la santé. Les instances du football l’ont bien compris. Je ne vois pas mon aîné, le grand frère Ahmad (ndlr : président de la CAF), risquer la santé des amoureux du ballon rond ». Celui qui était de passage à Madagascar en novembre, insiste sur l’absence de toute menace avant de reprendre le chemin des pelouses : « Le plus important, c’est qu’on soit hors de danger. Nous aurons toujours le temps d’organiser une CAN. Elle est acquise pour le Cameroun. Après, ce sera juste une question de dates ».

Il s’agit d’un simple avis sur une question qui tient en haleine tout le continent. Mais ces propos doivent tout de même être pris au sérieux, dans la mesure où Eto’o est l’un des plus proches conseil­lers d’Ahmad.

La phase finale de la CAN est prévue pour les mois de janvier et février 2021. Seules les deux premières journées des éliminatoires ont été bouclées jusqu’à présent, avec notamment deux victoires à la clef pour Madagascar (ndlr : devant l’Éthiopie et le Niger). La troisième devait se tenir en juin, mais elle a été ajournée en raison de la pandémie de Covid-19.

La CAF envisage d’étaler le reste des qualifications sur les trois fenêtres internationales de septembre, octobre et novembre. Mais si jamais la crise sanitaire mondiale persiste, ce plan pourrait tomber à l’eau. La perspective d’un report semblerait alors inévitable dans ce cas là.