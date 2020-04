Événement numérique – Madagascar au cœur du « Virtual Winds »

Dans la continuité du récent appel à projets autour de l’art numérique initié avec l’Is’art Galerie Ampasanimalo. L’association la Teinturerie lance le « Virtual Winds ».

Un pont entre toutes les îles de l’océan Indien. L’art permet de communiquer autrement, mais surtout d’échanger diverses visions créatives pour ses artistes. C’est à partir de ce point de vue que la communauté artistique locale se fédère pour forger un lien pérenne pour que chacun puisse perpétuer aisément son talent, ainsi que sa créativité auprès de tous les férus d’art de la zone.

Avec comme leitmotiv l’art sans frontière, l’évènement numérique intitulé « Comment parler aux Isliens » rassemble une belle brochette d’artistes originaires de la Grande île et de l’île Maurice, pour conjuguer ensemble leur vision respectif de l’art. Pour ce faire, ils dévoileront l’envergure de leur univers artistique du 4 au 24 mai sur la plateforme « Virtual Winds ». Prenant l’aspect d’une résidence virtuelle ou numérique, elle vise à connecter tous les artistes de l’océan Indien et de l’Afrique continentale avec comme point central, Madagascar. Avec comme fers de lance l’artiste mauricienne Kim Yip Tong et l’association d’artistes « la Teinturerie », « Comment parler aux Isliens » se propose d’inviter les artistes à expérimenter librement différentes formes d’art, en particulier les technologies numériques.

De Madagascar à Maurice, trois artistes s’exprimeront tout au long du processus. Pendant près d’un mois, ils sont conviés à se découvrir, plus précisément à se connaitre via leurs arts respectifs. Originaire de Nosy Be, un artiste énigmatique du nom de i030 se dévoilera à nous, suivi de Maherisoa originaire d’Antananarivo, et enfin de Guimero représentant Maurice.

Faire connaissance

Ensemble, ils se relayeront sur les pages facebook de l’association la Teinturerie sur facebook et instagram de Virtual Winds, où leurs créations seront exposées d’une manière pluridisciplinaire et inédite. Privilégiant l’art visuel, ce projet permettra de connaitre encore mieux nos artistes, tout en pouvant interagir activement avec eux.

Décrivant cette thématique du « Comment parler aux Isliens », Kim Yip Tong souligne dans le synopsis du projet : « Les îles de l’océan sont comme différentes planètes de la même galaxie, proches géographiquement mais déconnectées par l’océan et s’ignorent les unes des autres. D’un autre côté, les artistes sont souvent définis comme des étrangers eux-mêmes, vivant dans leur propre réalité imaginative pleine de leurs propres fantasmes. Le défi est donc pour ces trois artistes de trouver des moyens de se connaître ». Pour mieux apprécier l’art et voyager à leur côté, restez ainsi connecté et surtout restez chez vous.