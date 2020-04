Éducation – La Première dame soutient les enseignants

La première dame, Mialy Rajoelina a remis en main propre les « Vatsy tsinjo » réservés aux enseignants des classes d’examen. Elle veut exprimer sa reconnaissance aux efforts fournis par les enseignants. « Les enseignants méritent d’être soutenus et aidés. Nous avons le devoir et la responsabilité de vous soutenir parce que vous transmettez non seulement des savoirs, mais aussi d’importantes valeurs à nos enfants. Nous vous encourageons pour ce travail de dur labeur­», s’est-elle adressée aux bénéficiaires. Elle a fait le tour de quatre établissements scolaires publics dans la ville d’Antananarivo, mardi, pour le lancement de cet approvisionnement des enseignants.

À deux, la Première dame et la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel, Rijasoa Iarintsambatra Josoa Andriamanana, ont remis à chaque enseignant, un carton composé de cinq kilos de riz, de deux kilos de légumineuses, d’un litre d’huile, d’un litre de lait, d’un kilo de sucre, de 250 grammes de sel, d’un pot de miel, de savon. À part ces produits de première nécessité, le pack offert par l’association Fitia est aussi composé de gel hydro-alcoolique, du Moringa, de deux masques de l’association Fitia et d’un sachet familial de Covid-organics.

Lancement

Le tout pour permettre aux enseignants de renforcer leur système immunitaire et de se protéger contre la Covid-19.

L’épouse du Chef de l’état s’est portée volontaire pour expliquer comment utiliser la tisane CVO. « Vous faites bouillir deux litres d’eau. Vous y versez un sachet de la tisane et laisser bouillir pendant deux minutes. Puis, vous laissez au repos pendant quinze minutes et tamisez. Vous pouvez la consommer dans la journée. Il ne faut pas la réchauffer pour le lendemain. Le Covid-organics est contre-indiqué en cas de maladie rénale et de grossesse», explique-t-elle.

Pour ce lancement, cent soixante-et-un enseignants du Collège d’enseignement général Nanisana, du lycée technique Ampasampito, de l’école primaire publique Charlotte Ranohisoa Ratsirahonana Ankorondrano et du lycée Analamahitsy, ont reçu les packs. La distribution se poursuivra dans les autres établissements scolaires.