Basket-ball – Smatch-in : Tout dépend de la disponibilité du Palais des sports

Le coronavirus ralentit tout le système. La neuvième édition du Smatch-in, tournoi inter-instituts et universités, programmée initia­lement s’étaler du 9 au 17 mai au palais des sports de Maha­masina sera aussi reportée à une date ultérieure.

La Team Smatch-in, organisateur de l’événement sous l’égide de la Fédération malga­che de basketball et de la zone VII, l’a déjà annoncé depuis le début de l’application de l’état d’urgence sanitaire et du confinement. « Nous devons attendre les nouvelles dispositions sanitaires, c’est-à-dire l’annonce de la reprise des activités. De plus, la tenue de cette édition déprendra surtout de la disponibilité du Palais des sports », confie un responsable au sein de l’organisation.

Le Palais des sports a toujours abrité ce rendez-vous des étudiants supérieurs depuis presque dix ans. Le comble est que les organisateurs d’évènements sportifs et aussi culturels vont se ruer pour réserver des dates pour le deuxième semestre de l’année.

Trente-deux établissements ont été représentés lors de la précédente édition. « Le nombre des équipes participantes ne va pas beaucoup changer. Sauf que nous intégrons petit à petit depuis l’an passé des équipes des régions », poursuit ce membre du Team Smatch-in.

Invités des régions

Une formation d’Antsi­rabe a inauguré l’an passé la participation des autres régions. « Cette année, nous invitons une équipe de Mahajanga et une d’Antsiranana », a-t-il ajouté.

Les négociations avec ces équipes sont en ce moment en cours. « D’une part, on veut bien élargir le nombre des participants mais il faut aussi limiter et bien gérer l’organisation. De l’autre, on ne peut pas écarter les fidèles et assidus. De plus, ce serait difficile de gérer la compétition car on ne veut pas compresser le temps de jeu », souligne le responsable. Le trophée de la dernière édition est revenu à la Faculté de droit, de l’éco­nomie, de gestion et de sociologie chez les garçons. C’est son troisième en huit éditions.

Du côté des filles, l’École Normale Supérieure (ENS) a remporté son premier titre. Divers concours comme le dunk, la dance contest, miss et mister ainsi que des spectacles animés par des artistes de renoms sont au programme de l’événement durant la phase finale.