Ampanihy – Dix personnes enquêtées pour meurtre

L’enquête sur l’homicide abominable, faisant victime une dame, à Ampanihy Toliara, la semaine passée, bat son plein. Aux dernières nouvelles, dix personnes sont retenues à la gendarmerie. Elles ont été mises en examen, tour à tour, avant qu’elles ne soient présentées au Parquet. Parmi elles, figurent l’amie de la défunte, une femme âgée de 45 ans. Elle a avoué l’avoir assassinée.

Selon les premiers éléments de l’interrogatoire, la présumée tueuse avait étranglé et tabassé à mort sa proie. Elle a arraché son collier en or. Quelqu’un l’aurait vu en train de creuser un trou dans sa cour, vendredi. C’était là qu’elle avait enterré la dépouille. La gendarmerie et le fokonolona l’ont exhumée deux jours plus tard.

La principale suspecte avait emprunté deux millions d’ariary à la malheureuse. Elle aurait dû les rembourser en y ajoutant un intérêt d’un million d’ariary, comme elles ont convenu toutes les deux. Cependant la débitrice a fui sa dette et décidé de mettre fin à la vie de sa créancière, après l’avoir invitée à passer chez elle ce vendredi. Depuis, la dame n’a plus donné signe de vie. Une investigation menée tambour battant par les gendarmes a permis de la retrouver et d’arrêter dix suspects.