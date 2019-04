Natation – Sainte-Jeanne d’Arc pépinière de champions

Le club de natation du collège Sainte-Jeanne d’Arc de Mahajanga ne cesse de briller. Il a en tout engrangé soixante-et-une médailles et quatre coupes au championnat national à Toamasina.

Créé en février 2017, le club Sainte-Jeanne d’Arc de la ligue de Boeny continue à rafler des médailles et coupes aux championnats nationaux. SJA compte dix-sept licenciés et a aligné dix nageurs aux championnats de Madagascar sur grand bassin, ce week-end à Toamasina. « Nous avons amené seulement dix nageurs mais avons obtenu beaucoup de médailles », a mentionné la présidente du club, Vololo­niaina Andrianasolo.

Le club Sainte-Jeanne d’Arc a engrangé soixante-et-une médailles dont trente-sept d’or, dix-huit d’argent et six de bronze durant le dernier championnat à Toamasina. Le club a aussi ravi quatre coupes en relais, entre autres celui du 4x100m quatre nages catégorie benjamine, 4x100m nage libre benjamine, 4x50m quatre nages catégories avenir-poussine-benjamine, et 4x50m nage libre avenir-poussine-benjamine.

La meilleure nageuse du club, Finoana Christina Gaston engagée dans la catégorie des poussines, a toujours brillé aux championnats nationaux. À Toamasina ce week-end, elle a effectué huit courses et s’est offert six médailles d’or (50m nage libre, 50m papillon, 50m dos, 100m dos, 200m quatre nages, 100m nage libre) et deux d’argent (50m et 100 brasse).

Nette amélioration

Et elle a remporté quatre médailles d’or de plus aux relais cités plus haut. Cette petite sirène ne cesse d’impressionner, « elle a actualisé trois meilleures performances notamment en 50m, 100m et 200m papillon au cham­pionnat national sur petit bassin et deux MP au championnat sur grand bassin en 100m dos et 50m papillon. Et à l’issue du test de classement des benjamines, Christina a intégré le Top 3 du nouveau classement national », a fait remarquer son père.

La plupart des porte-fanions de la SJA rentrent chez eux avec des médailles autour du cou. Lafatra Raherimihamina chez les poussins a, lui aussi, participé à huit courses et a arraché cinq or et trois argent. Le minime Toavina Rakotobe, membre de l’équipe nationale au stage de haut niveau en Chine l’an passé, a effectué sept courses et a obtenu cinq titres et deux médailles d’argent. Trois autres nageurs n’ont pas démérité, en l’occurrence Tendry Rakotobe chez les poussins qui a obtenu trois or et deux argent, Candy Ratianarivo chez les poussines a ravi deux or, cinq argent et un bronze,tandis que la benjamine Candia Andriana a gagné trois médailles d’argent et une de bronze. « On remporte presque le même nombre de médailles à chaque championnat mais on a surtout constaté une amélioration considérable en termes de temps et de performance », souligne l’entraineur du club, Nomenjanahary Mananambina Rabarijaona. Sainte-Jeanne d’Arc a comme objectif de participer à toutes les compétitions sauf celles en période hivernale dans la capitale. Le club compte aussi organiser une compétition à Mahajanga tous les ans, ou relancer le Meeting Papon dont la dernière édition date de 2017.