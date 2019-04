Exposition – La 15e foire du livre lutte contre les copies illicites

La 15e Foire du livre se tient actuellement à l’Esplanade à Antaninarenina en présentant plusieurs points positifs. Son thème est axé sur la lutte contre toute forme de copies.

Libérer la pensée, créer sans copier ».C’est sous ce thème prenant la forme d’une campagne de sensibilisation à la création d’œuvres dans les règles de l’art que la 15e édition de la Foire du livre, se déroulant du 29 avril au 4 mai sur l’Esplanade à Antani­narenina, met l’accent. La foire se présente sous plusieurs bons aspects cette année.

« Les livres vont à la rencontre du grand public pour une bonne campagne de lecture. Et nous allons apporter notre soutien sur les éditions des livres en malgache », a stipulé Lalatiana Rakoton­drazafy Andria­tongarivo, ministre de la Communi­cation et de la culture, dans son discours d’ouverture officielle du salon, hier matin. L’entité organisatrice, l’Association des éditeurs de Madagascar, ou A.Edi.M a, pour sa part, formulé sa volonté d’accentuer sa campagne de lutte contre les copies illicites qui handicapent la chaîne du livre et illustre son combat à travers le thème qui oriente les six jours d’exposition.

« Nous avons entamé cette lutte depuis l’année dernière. On a constaté que les copies illicites se pratiquent à plusieurs niveaux depuis la création proprement dite des œuvres jusqu’aux consommateurs. Certains auteurs ont le culot de copier bêtement les ouvrages des autres. Il existe aussi des centrales qui ne font que photocopier illégalement les éditions existantes sur le marché. Et nous sensibilisons les gens, pendant cette 15e édition de la Foire du livre, à créer sans copier », a souligné Marie Michèle Razafintsalama de l’A. Edi.M. Sous le patronage du ministère de la Communication et de la culture et avec le soutien de l’ambassade de France, cette 15è édition a pu bénéficier d’un bon programme de lancement et a eu la possibilité de faire venir un auteur de Fianarantsoa.

Vingt stands accueillent dix-neuf exposants lors de cette édition, laquelle enregistre une légère hausse par rapport à celle de l’année dernière. Les différents produits des éditeurs malgaches sont mis en avant durant les six jours, dont certains sont en promotion.

Amour de la lecture

« Nous vendons en pack de six numéros nos deux magazines, Essentielle et Business. On vend le lot à six mille ariary. Et sur les produits de l’Ecoprim, on vend ici au détail et à prix d’usine », expliquent les responsables des stands 6 et 7. « Des versions en braille de nos six ouvrages et un livre en tissu sont nos produits phares pendant cette foire », présentent par ailleurs les Éditions Jeunes Malgaches.

Les visiteurs pourront lire sur place en toute quiétude les nombreux ouvrages littéraires dans un espace de lecture spécialement aménagé. Chaque jour, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires interviendront pour parler ouvertement de leurs domaines respectifs.