Banque mondiale – Cent millions de dollars pour l’État

Andry Rajoelina annonce l’accord d’une aide budgétaire de cent millions de dollars de la part de la Banque mondiale. Les conditionnalités sont peu claires.

Un appui budgétaire conséquent. Pourquoi ? Quels ont été les critères retenus pour que le budget de l’État puisse bénéficier d’une aide de la part de la Banque mondiale? Des questions restées pour l’heure, sans réponse. La bonne gouvernance ou encore la performance en termes de recettes fiscales et parafiscales peuvent être retenues comme des critères d’éligibilité. Néanmoins, ce transfert de cent millions de dollars dans le budget de l’État se présente comme un grand souffle de ventilation pour les caisses de l’État.

Au cours des déclarations du président de la République Andry Rajoelina et le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, hier, le président malgache a surtout démontré sa reconnaissance envers l’institution et a souligné l’importance des projets déjà entamés ou en cours depuis 2017, sous financement de la Banque mondiale, d’un montant total de 292 millions de dollars. « 90 millions de dollars ont été alloués dans des projets de protection sociale des ménages vulnérables, 150 millions de dollars ont été récemment approuvés pour la mise en œuvre du projet de développement à moindre coût de l’accès aux services électriques (LEAD) dont bénéficieront quelques dix mille entreprises, cinq cent centres de santé et un million cinq cent mille nouveaux branchements hors réseau ou au solaire », a entre autres détaillé Andry Rajoelina.

Jusqu’en 2020, la certification foncière jouit d’un financement de 52 millions de dollars afin d’octroyer deux millions cinq cent mille certificats fonciers à des familles réparties dans cinq cent communes.

Train en marche

Le choix d’utilisation de cet appui budgétaire de cent millions de dollars revient ainsi au gouvernement.

450 autres millions de dollars seraient débloqués par la Banque mondiale dans le second semèstre de cette année ou au début de l’année prochaine.

D’autres projets seraient en négociation tels le projet d’électrification du pays, de réhabilitation des routes

nationales RN12A reliant Vangain­drano à Fort-Dauphin, prévue avec l’Union européenne, et la RN44 reliant Moramanga à Ambatondra­zaka. « Le train est en marche et il veut avancer vite » s’est-il adressé à David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale. Ce dernier a déclaré soutenir les défis qui attendent encore le pays en termes de développement. «La rencontre avec le président Andry Rajoelina a discuté des routes, de l’accès à l’eau potable, de l’éducation, des impacts du changement climatique. Nous avons constaté ensemble les réalités locales

de Soavina, dans la région Vakinankaratra. Les projets devront s’orienter un peu plus vers la création de marchés. Nous avançons dans l’exécution rapide de ces projets», a-t-il dit.