Aux citoyens et au Sénat

Tôt ou tard, cette Constitution devra être amendée ou changée. Aucun citoyen malgache ne l’approuve, même pas son auteur. Et même ses techniciens-rédacteurs ne l’ont jamais défendue.

C’est à se demander comment les citoyens ont pu vivre sous son joug pendant 9 ans. S’il fallait le rappeler, le jour où Marc Ravalomanana a signé la Feuille de Route en 2011, il a reconnu ce qu’il qualifiait lui-même de coup d’Etat. Puis son soutien à Jean-Louis Robinson, la candidature de Didier Ratsiraka -même annulée- dans une certaine mesure ont permis au président Hery Rajaonarimampianina de prêter serment avec cette Constitution.

Mais cette fois-ci, ce serait une erreur pour nous citoyens de nous faire surprendre par le président de la République Rajoelina lorsqu’il remettra le référendum sur la table.

Les citoyens et le sénat par exemple doivent dès maintenant écrire des Constitutions à proposer, en même temps que le président. Nous avons plus d’un mois pour le faire. Nous connaissons déjà nos orientations constitutionnelles :

– Les pro-Rajoelina sont centralistes avec des gouverneurs nommés. L’AKFM-KDRSM était aussi du centralisme démocratique avec certainement les anciens Monima, Arema etc. nés du mouvement de 1972 ;

– Les pro-Ravalomanana, théocrates, avec tous ceux qui regrettaient l’absence de bible à l’investiture de 2019 ;

– Les Zafistes en général et le parti MMM pour la décentralisation ;

– Les fédéralistes (le parti ADN, une partie des zafistes avec Tabera), les partisans des provinces/régions autonomes (né sous Ratsiraka de 1997), le Fanjakana Gasy, les descendants du MDRM qui prônaient un concept innovateur, « L’État unitaire-fédéral »

– puis ceux représentés dernièrement par Dama qui ne parlaient pas de République ni de démocratie mais de Fokonolona. Ici, il faut peut-être un Dina et non une Constitution.

– puis les monarchistes qui n’ont pas forcément besoin de Constitution.

Le sénat devrait faire travailler ses sénateurs et assistants à rédiger deux ou trois bonnes Constitutions au lieu juste de dire qu’il y a 600 employés qui y travaillent… Et là, on saura si le Sénat travaille ou pas. Le Sénat et l’Assemblée nationale ont bien le droit d’initiative pour une révision constitutionnelle. Les citoyens devraient donc aussi ne voter que pour des candidats députés avec qui ils peuvent déjà travailler pendant cette campagne-même sur un projet de texte.

Pour en revenir à l’avis de la HCC, si elle a bien fait de refuser ce référendum, ce n’est pas forcément pour la bonne raison. En effet, Jean Eric Rakotoarisoa co-écrivait dans une publication de la Fondation Friedrich Ebert en 2010 que « Le référendum permet à l’Exécutif de consulter les citoyens sur une mesure prise ou qu’il compte prendre (révision de la constitution par exemple) et pour lequel il souhaiterait avoir leur avis. Il s’agit de voter oui ou non, de faire un choix entre deux textes selon leur propre conviction ». Il avait raison.

En faisant une comparaison avec d’autres pays, il y a au moins deux manières d’amender ou de changer une Constitution. A lire la HCC, nous n’avons qu’une seule manière de réviser la Constitution. Or, s’il est vrai qu’il faut qu’une constitution ne soit pas modifiable facilement, il faut aussi éviter que l’on ne puisse jamais l’amender ou la changer. Un pays ne peut se condamner. Et d’ailleurs, tous les pays développés n’ont pas tous une Constitution telle que nous la connaissons.

La HCC aurait pu argumenter sur le fait que le président ne peut convoquer un référendum lorsqu’il a des pouvoirs exceptionnels car c’est dangereux (art.163). Oui, en général, les pouvoirs exceptionnels sont seulement en cas de nécessité nationale, en cas de loi martiale, etc. Notre cas aujourd’hui est un président-législateur, et ce n’est pas ordinaire. Ou aussi, la HCC aurait pu argumenter sur le délai de convocation qui était à 7 jours de l’ouverture de la campagne sans que les questions précises ne soient connues. Dans le futur, un Parlement ou un Président pourrait encore être tenté de provoquer un référendum la veille du scrutin. Ou même un président-législateur qui respectera le délai, osera provoquer un référendum. La HCC aurait pu économiser des avis sur ces cas-là.

Bref, imaginons deux cas en juin :

– qu’une des chambres du Parlement s’oppose à un amendement, parce que l’amendement supprime carrément cette chambre-là, – ou que juste parce qu’on ne s’était pas préparé à proposer un autre texte que celui du président, et juste parce que l’on est bête et méchant contre le président, on fait voter « non », alors on finit par choisir cette Constitution de 2010 et on se condamne à vivre avec…

par Toavina Ralambomahay