Une formation pour les femmes crée un tollé général.

L’intitulé de la formation en pâtisserie et en cuisine pour les femme, offerte par la direction régionale de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme à Analanjirofo, a soulevé un tollé. Cette branche du ministère de la Population a mis en évidence dans cet appel à formation, que « les femmes qui savent cuisiner sont protégés contre les violences ». Les féministes, les femmes, furieux, ont haussé la voix et ont critiqué cette approche, comme facteur de la violence envers les femmes. Même la ministre de l’Education nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala a réagi, suite à cette publication, en encourageant les parents à scolariser leurs enfants, et en indiquant que le mariage n’est pas un objectif.